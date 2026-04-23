"Бабушкины" вещи снова в моде: главные интерьерные тренды 2026 года

В 2026 году дизайн интерьера делает неожиданный, но теплый поворот –в моду возвращаются вещи, которые еще недавно считались устаревшими. Речь идет о так называемом "бабушкином стиле": винтаж, текстиль и классические элементы декора снова становятся актуальными.

Как отмечают дизайнеры в комментарии для Country Living, этот год пройдет под знаком "тихого возрождения" ретро-эстетики.

Специалисты советуют не спешить избавляться от старых семейных вещей – многие из них могут стать трендовыми акцентами современного интерьера.

Какие элементы интерьера наших бабушек снова в моде?

Покрывала с воланами

Популярные в 1980 – 1990 годах покрывала для кровати с воланами снова в тренде. Они добавляют интерьеру уюта, текстуры и многослойности. Кроме декоративной функции, такие элементы помогают скрыть вещи под кроватью, не создавая ощущение беспорядка.

Позолоченные рамы

Картины в массивных позолоченных рамах переживают переосмысление. Дизайнеры советуют сочетать их с современным искусством или создавать эклектичные галерейные стены – так классика выглядит свежо и актуально.

Позолоченные рамки снова в тренде

Темное дерево

Мебель и декор из темных пород дерева возвращаются в интерьеры, добавляя глубины и элегантности. Особенно ценится винтаж – он привносит характер и индивидуальность в пространство.

Одеяла с заплатками

Patchwork-текстиль выходит за пределы традиционного использования. Одеяла можно не только стелить на кровать, но и использовать как настенный декор или даже как акцентное изголовье.



Одеяла с заплатками добавляют уюта

Real Simple также отмечает, что нередко бабушкин интерьер ассоциируется с цветочными принтами и рюшами. Сейчас дизайнеры смело добавляют в интерьер фестончатые края и вышитые элементы. Они могут быть на скатертях, постельном белье или декоративных подушках. Казалось бы, незначительный элемент, но существенно добавляет винтажного шарма пространству.

Какие оттенки возвращаются в интерьеры в 2026 году?

Ранее мы писали, что в 2026 году дизайнеры все чаще обращаются к цветам из прошлого – теплым, глубоким и "живым". После нескольких лет доминирования нейтрального минимализма интерьеры снова наполняются характером, а палитра становится более смелой и эмоциональной. Среди них: