Гостиная Сильвестра Сталлоне в Палм-Бич "тонет" в золоте, но при этом очень домашняя
- Гостиная Сильвестра Сталлоне в Палм-Бич выполнена в золотых оттенках с роскошными росписями, металлизированным ковром и шафрановыми креслами.
- Дизайнеры прогнозируют популярность многослойных металлических палитр с приглушенным золотом в 2026 году.
Золотой декор часто ассоциируется с показной роскошью. Впрочем, в гостиной Сталлоне он работает иначе – добавляет пространству глубины, света и характера.
Гостиная Сильвестра Сталлоне буквально погружена в золотые оттенки – от стен до потолка. Об этом пишет Homes and gardens.
Чем особенна "золотая" гостиная Сталлоне?
Стены украшает роскошная роспись с ботаническими мотивами, волнистыми узорами и даже элементами анималистического принта. Свет отражается от поверхностей, и комната буквально сияет. В центре – металлизированный ковер и шафрановые кресла с текстурой букле.
Какая на вид гостиная Сталлоне: смотрите фото
Такой интерьер мог казаться слишком холодным и официальным, но вместо этого он является уютным и продуманным.
Секрет заключается в сочетании:
- различных текстур (металл, ткань букле, жаккард),
- многослойных оттенков золота – от приглушенного до насыщенного,
- геометрического ковра в стиле 70-х, который добавляет баланса,
- декоративных деталей – зеркал, освещения, мебели.
Золото здесь не просто акцент, а полноценная цветовая концепция – воспроизведение тренда color drenching, когда один цвет доминирует во всем пространстве.
Воссоздать стиль гостиной Сталлоне может каждый. Даже если полностью "золотой" интерьер – не ваш вариант, можно позаимствовать отдельные элементы: кресло или подушки теплого шафранового оттенка, металлизированные обои для акцентной стены, ковер с золотыми или геометрическими узорами, декоративное зеркало с позолотой, светильники с теплым металлическим блеском.
Дизайнеры отмечают, что в 2026 году популярность будут набирать именно многослойные металлические палитры – особенно с текстурированным, состаренным или "приглушенным" золотом.
Какие цвета сочетаются с золотом?
Золото добавляет интерьеру роскоши и блеска – в виде аксессуаров, тканей с золотыми нитями, латунных деталей или мебели с позолотой.
Главное – правильно подобрать цвета, которые его подчеркнут. Об этом пишет Better Homes and gardens.
Учитывайте оттенок золота
Золото - теплый цвет, поэтому лучше всего сочетается:
- с глубокими темными цветами,
- с насыщенными оттенками (красные, оранжевые),
- с благородными драгоценными тонами (изумрудный, сапфировый),
- с теплыми нейтральными цветами.
В светлых или пастельных интерьерах очень светлое золото может "потеряться", поэтому важно обращать внимание на его насыщенность.
Золото + близкие теплые цвета
Гармонично сочетаются: красный, терракотовый, горчичный, теплый фиолетовый. Такие комбинации создают уютную, немного роскошную атмосферу.
Золото + контрастные цвета
Сочетайте золото с цветами "напротив" в цветовом круге. Это темно-синий, насыщенный фиолетовый, бирюзовый, изумрудный, кобальтовый. Такие комбинации имеют современный и эффектный вид.
Золото + нейтральные цвета
Золото хорошо "оживляет" спокойные интерьеры. Лучшие варианты: графитовый, шоколадно-коричневый, оливковый, теплый бежевый, теплый оттенок белого (айвори, кремовый).
Розовое золото
Розовое золото имеет медный оттенок и хорошо сочетается с: пудрово-розовым, марсала, серым, мятным, светло-голубым, темно-синим или даже черным.
