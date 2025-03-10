Популярная губка, о которой мечтают все: как сделать своими руками

Губки Scrub Daddy являются одними из самых желанных. Они эффективно очищают любые поверхности и при этом долговечны, но и недешевы.

Впрочем, сделать трендовую губку можно своими руками. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @house_tokk.

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Трендовая губка своими руками

Трендовые губки Scrub Daddy стоят немало, но и приобрести их не так просто. Их нужно искать в специализированных магазинах или заказывать онлайн.

Однако, тратить средства на трендовую губку нет необходимости, ведь ее можно сделать своими руками. Идеей поделилась в сети одна из пользовательниц. Она рассказала, что можно приобрести обычную сменную губку для швабры.

Так, сначала нужно отрезать металлическую вставку с помощью ножа. Затем губку нужно разрезать на 3 равные части. Важно, чтобы нож действительно был острым, чтобы разрезать губку, а не порвать ее.

Также не стоит беспокоиться, что губка твердая. Достаточно набрать теплой воды в миску, по желанию – добавить средство для мытья и оставить губки в воде. Через некоторое время они станут мягкими и сделают уборку намного легче.

Как сделать губку для уборки: смотрите видео

Такая губка идеально убирать всю пыль и мусор, а также – не оставлять разводов. Плюс – вариант с губками своими руками значительно бюджетнее, ведь всего за 60 гривен можно получить сразу 3 губки для уборки.

К слову, ранее в сети показали, как сделать лежак для домашнего любимца своими руками.