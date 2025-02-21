Почему в хрущевках плохая шумоизоляция: появился ответ на извечный вопрос

Квартиры в хрущевках позиционируется как дешевое жилье с очень маленькой площадью. Советская власть строила их максимально быстро, и при этом – использовала минимум ресурсов.

Одна из самых главных проблем хрущевок – плохая шумоизоляция. Почему возникла эта проблема и можно ли ее решить – сообщает 24 Канал.

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Почему в хрущевках плохая шумоизоляция

Хрущевки начали строить в 1950-х годах. Обычно, это пятиэтажные дома с маленькими квартирами. Главная цель массового возведения хрущевок – обеспечить жильем как можно больше людей в послевоенный период. Так, для многих именно хрущевка стала первым собственным жильем.

Поскольку советская власть хотела возвести как можно больше домов в кратчайшие сроки, то экономила на всем. Обычно, плохую шумоизоляцию в хрущевке можно объяснить несколькими причинами:

экономия материалов – строительные конструкции в хрущевке максимально легкие и дешевые, они не имеют дополнительного слоя для звукоизоляции;

быстрое возведение – панельные конструкции позволяли "собрать" полноценный дом за несколько месяцев, а на стыки и щели между плитами никто не обращал внимания;

тонкие стены и перекрытия – в СССР строители экономили бетон, а потому перегородки в комнатах имею толщину всего 8 – 10 сантиметров, а между этажами – около 14 – 16 сантиметров.

Почему в хрущевках слышно соседей / Фото из соцсетей

Стоит заметить, что шумоизоляция зависит и от типа хрущевки. Так, кирпичные 5-этажки имеют более толстые стены, поэтому имеют лучшую шумоизоляцию. Однако перегородки между комнатами – всего 5 – 8 сантиметров.

В то же время панельные хрущевки имеют гораздо худшую шумоизоляцию, ведь стены состоят только из тонких железобетонных панелей и не имеют дополнительных слоев звукопоглощения. Поэтому в хрущевках слышно абсолютно все – от шагов до частных разговоров.

Кроме того, ухудшает шумоизоляцию и вентиляция. Через канализацию, электрощитки и даже розетки может передаваться различный шум. Объяснение этому опять то же – отсутствие какой-либо герметизации и попыток закрыть щели.

Можно ли улучшить шумоизоляцию в хрущевке / Фото из соцсетей

Можно ли улучшить шумоизоляцию в хрущевке?

Конечно, как и любую проблему, в хрущевке можно улучшить шумоизоляцию. Для этого можно поставить специальные звукоизоляционные панели, установить подвесной или натяжной потолок с шумоизоляцией, а также заменить пол.

Кроме того, заполнения трещин и пустот в стенах также улучшит шумоизоляцию. Заполнить их можно обычной монтажной пеной или герметиком, конечно, если это не навредит и не создаст опасность. Также можно заменить окна и двери на новые, которые защитят дома от внешнего шума.

К слову, ранее появилось объяснение, зачем в хрущевках делали окно между кухней и ванной. Оказывается, причин было несколько.