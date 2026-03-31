Можно ли сажать хвойные деревья возле дома: объяснение священника

Вокруг хвойных деревьев есть много суеверий. Из-за этого многие люди сомневаются, стоит ли сажать их возле дома.

В народе часто считают, что хвойное дерево возле дома может приносить несчастье. Также есть верования, что оно якобы влияет на благосостояние семьи или урожай. Об этом пишет "Радио Трек".

Можно ли сажать хвойные деревья возле дома?

Такие представления происходят из древних традиций. В разных культурах хвойные деревья символизировали связь между жизнью и смертью, а также ассоциировались с обновлением и очищением.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк объясняет, что никаких религиозных запретов на высадку хвойных деревьев нет.

По его словам, это вопрос личного выбора: кому-то больше нравятся плодовые деревья, например черешня или абрикос, а кто-то выбирает хвойные. Он подчеркнул, что в этом нет ни греха, ни какого-либо вреда – сажать хвойные деревья возле дома можно без опасений.

Хвойные деревья можно сажать возле дома / Фото из открытых источников

8 кустов и растений, которые не стоит сажать возле дома – они могут навредить

С озеленением вокруг дома важно не переусердствовать. Некоторые растения могут повредить фасад, фундамент или даже притягивать вредителей. The Spruce рассказывает, что лучше не сажать слишком близко:

Клен. Даже небольшие декоративные клены имеют агрессивные корни. Они могут разрастаться под фундаментом, трескать дорожки и поднимать покрытие.

Сумах. Это растение очень быстро расползается. Его корни могут появляться там, где не надо – у фундамента, дорожек или террасы. Лучше сажать подальше или в горшках.

Бамбук. Часто используют как "живую изгородь", но он имеет очень сильную и агрессивную корневую систему. Может повредить фундамент.

Пираканта (огненный терн). Красивый куст с колючками и яркими ягодами, но сильно разрастается. Его трудно обрезать из-за колючек и запаха. Лучше высаживать вдоль забора, а не у стен.

Глициния Очень красивая лиана с фиолетовыми цветами, но быстро растет и "цепляется" за стены. Может повредить фасад, если ее регулярно не контролировать.

Плющ. Хорошо смотрится на стенах, но способен проникать в трещины и разрушать их. Также создает укрытие для насекомых и грызунов.

Редбуд. Небольшое дерево или большой куст. Его корни могут трескать фундамент и дорожки, а ветви – повреждать окна или обшивку дома.

Рододендрон. Его лучше сажать подальше не из-за вреда дома, а для его же пользы. Возле фундамента почва часто не подходит (слишком щелочная), поэтому растение плохо растет.

Так что, возле дома лучше высаживать растения с неагрессивными корнями и такими, что не цепляются за стены. А большие или "сильные" кусты и деревья – размещать на расстоянии.

7 растений, которые лучше не подкармливать весной

Весной хочется подкормить растения, но некоторым это может навредить. Удобрения стимулируют рост нежных побегов, которые могут пострадать от заморозков. Также избыток питательных веществ делает растения слабее и более уязвимыми к болезням.

Какие растения лучше не подкармливать весной: