У народі часто вважають, що хвойне дерево біля оселі може приносити нещастя. Також є вірування, що воно нібито впливає на добробут родини чи врожай. Про це пише "Радіо Трек".

Чи можна садити хвойні дерева біля дому?

Такі уявлення походять із давніх традицій. У різних культурах хвойні дерева символізували зв'язок між життям і смертю, а також асоціювалися з оновленням і очищенням.

Священник Православної церкви України Олексій Філюк пояснює, що жодних релігійних заборон на висаджування хвойних дерев немає.

За його словами, це питання особистого вибору: комусь більше подобаються плодові дерева, як-от черешня чи абрикос, а хтось обирає хвойні. Він підкреслив, що в цьому немає ані гріха, ані будь-якої шкоди – садити хвойні дерева біля дому можна без побоювань.

Хвойні дерева можна саджати біля дому

8 кущів і рослин, які не варто садити біля будинку – вони можуть нашкодити

Із озелененням навколо будинку важливо не перестаратися. Деякі рослини можуть пошкодити фасад, фундамент або навіть притягувати шкідників. The Spruce розповідає, що краще не садити занадто близько:

Клен. Навіть невеликі декоративні клени мають агресивне коріння. Воно може розростатися під фундаментом, тріскати доріжки та піднімати покриття.

Сумах. Ця рослина дуже швидко розповзається. Її коріння може з'являтися там, де не треба – біля фундаменту, доріжок чи тераси. Краще садити подалі або в горщиках.

Бамбук. Часто використовують як "живу огорожу", але він має дуже сильну й агресивну кореневу систему. Може пошкодити фундамент.

Піраканта (вогняний терен). Красивий кущ із колючками та яскравими ягодами, але сильно розростається. Його важко обрізати через колючки й запах. Краще висаджувати вздовж паркану, а не біля стін.

Гліцинія Дуже гарна ліана з фіолетовими квітами, але швидко росте і "чіпляється" за стіни. Може пошкодити фасад, якщо її регулярно не контролювати.

Плющ. Має гарний вигляд на стінах, але здатен проникати в тріщини та руйнувати їх. Також створює укриття для комах і гризунів.

Редбуд. Невелике дерево або великий кущ. Його коріння може тріскати фундамент і доріжки, а гілки – пошкоджувати вікна чи обшивку будинку.

Рододендрон. Його краще садити подалі не через шкоду будинку, а для його ж користі. Біля фундаменту ґрунт часто не підходить (занадто лужний), тому рослина погано росте.

Отже, біля будинку краще висаджувати рослини з неагресивним корінням і такими, що не чіпляються за стіни. А великі або "сильні" кущі й дерева – розміщувати на відстані.

7 рослин, які краще не підживлювати навесні

Навесні хочеться підживити рослини, але деяким це може нашкодити. Добрива стимулюють ріст ніжних пагонів, які можуть постраждати від заморозків. Також надлишок поживних речовин робить рослини слабшими і більш вразливими до хвороб.

Які рослини краще не підживлювати навесні: