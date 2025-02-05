Будет в тренде всегда: как обустроить вневременную кухню

Тренды в интерьере не такие быстротечные, как, к примеру, в одежде, но с годами что-то все равно теряет свою актуальность. Поскольку ремонт – занятие дорогое и долгое, эксперты поделились советами, как создать вневременную кухню, которая всегда будет в тренде.

Дизайнер Эмили Сейдерс отмечает, что полностью избежать трендовых вещей в современном мире невозможно. Однако дизайнерские решения могут быть вневременными, чтобы кухня имела изысканный вид не только через 2 – 3 года, но и через 15. Как создать такое пространство – рассказывает 24 Канал со ссылкой на House Beautiful.

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Сосредоточьтесь на функциональности

Никогда не выйдет из моды правильная планировка кухни. Хорошо продуманная рабочая зона позволит выполнять повседневные дела без лишних усилий. Дизайнер Альфредо Паредес рекомендует перед тем, как покупать мебель на кухню, тщательно обдумать, как будет семья использовать пространство комнаты – где будут готовить пищу, где будут есть и отдыхать. Куда ставить бытовые приборы или где будет стоять сахарница, чтобы это было всегда удобно, – именно те детали, которые стоит продумывать.



Выбирайте функциональную мебель / Фото Heidi Caillier

Выбирайте натуральные материалы

Дизайнер Эмили Берри настаивает – чтобы создать кухню, которая всегда будет иметь трендовый вид, следует выбирать натуральные материалы. Камень, латунь, дерево, мрамор – классические материалы, которые делают кухню уютной. Если же возникнет желание добавить трендовой мебели, то лучше ограничиться стульями или декором.



Натуральные материалы всегда в тренде / Фото Heidi Caillier

Сочетайте трендовое с классическим

Эмили Берри добавляет, что сочетание стилей и разных периодов времени всегда создает свежее, интересное и вневременное пространство. Дело в том, что полностью трендовый интерьер или исключительно классический быстрее устареют, чем их комбинация.

К примеру, к современной кухне можно добавить старый изящный шкаф, винтажный стол или ретро-умывальник. Дизайнер также предлагает сочетать традиционные кухонные шкафы с современным освещением. Такие приемы позволят создавать вневременное пространство, которое никогда не будет терять актуальности.



Ретро-шкаф на современной кухне / Фото Luca Trovato

Покупайте только то, что нравится

Эмили Сейдерс отмечает, что всегда следует покупать только то, что нравится, а не то, что продвигают тренды или соцсети. Дизайнер говорит, что не стоит гнаться за стилем, который транслируют в Pinterest или инстаграме. Так, если вам нравится красный цвет и он заставляет чувствовать себя живым, то не стоит делать кухню в трендовых серых тонах или использовать оливковое дерево, потому что так говорят тренды.



Как обустроить кухню / Фото Eric Piasecki

Нейтральные слои

Каким бы ни был вневременной дизайн, но вкусы все равно будут меняться. Именно поэтому дизайнеры любят работать с нейтральной палитрой кремовых, коричневых, серых или нежных оттенков зеленого шалфея, чтобы декорировать стены. Во-первых, такие цвета не вызывают раздражения, а во-вторых – их можно легко перекрасить, если оттенок надоест.



Кухня в нейтральных оттенках / Фото Shapeless Studio

Еще одно преимущество нейтрального фона заключается в том, что он позволяет мебели, аксессуарам и предметам искусства создавать наибольший визуальный эффект в пространстве. Кроме того, эти предметы можно легко обновить, чтобы ваш дом оставался свежим.