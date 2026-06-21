Букетики из полевых цветов и льняные скатерти: как украсить дом на Ивана Купала

В ночь на 24 июня в Украине отмечают древний языческий праздник Ивана Купала. С ним связано множество обрядов и традиций, сохранившихся до наших дней.

Одна из традиций – украшение дома и двора, пишет Дом.

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Как украсить дом и двор к празднику?

Издавна люди считали, что в купальскую ночь природа достигает наибольшей силы, а травы и цветы обретают особые свойства. Именно поэтому дом украшали свежей зеленью и ароматными растениями, символизирующими здоровье, достаток и благополучие.

Чаще всего для украшения дома использовали полевые цветы и лекарственные травы: ромашку, васильки, зверобой, тимьян, мяту, любисток, душицу, полынь и тысячелистник. Из цветов составляли букеты, которые ставили на стол или возле икон, либо вешали над дверями, на окнах или подоконниках. Из трав плели небольшие венки или перевязывали ими двери, ворота и окна. Согласно народным поверьям, это должно было оберегать дом от бед и приносить счастье семье.

Одним из главных символов праздника было небольшое деревце, которое называли Мареной или Маренонькой. Для него можно срезать ветку ивы, клена или березы, украсить её разноцветными лентами, живыми цветами, бусами и поставить у входа в дом или в центре праздничного стола.

Полки, зеркала или веранду можно украсить папоротником, дубовыми листьями или другой зеленью. Особенно эффектно смотрятся большие стеклянные кувшины или вазы с яркими букетами полевых цветов.

Добавьте в интерьер зелени / Фото Pinterest

Огонь – один из главных символов Купальской ночи, поэтому атмосферу праздника удачно дополнят свечи. В целях безопасности их лучше размещать в высоких стеклянных подсвечниках или декоративных банках.

Как украсить дом к празднику Ивана Купала / Фото Pinterest

Дополнить интерьер помогут льняные или хлопковые скатерти, дорожки и салфетки светлых натуральных оттенков. Они гармонично сочетаются с цветами и зеленью и подчеркивают стиль традиционного украинского праздника.

Напомним, что одна из самых известных традиций празднования Ивана Купала – это пускание венков по воде.