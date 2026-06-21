Одна із традицій – це прикрашання оселі та подвір'я, пише Дім.
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Як прикрасити дім та подвір'я до свята?
З давніх-давен люди вважали, що в купальську ніч природа досягає найбільшої сили, а трави й квіти набувають особливих властивостей. Саме тому оселю прикрашали свіжою зеленню та запашними рослинами, які символізували здоров'я, достаток і добробут.
Найчастіше для оздоблення домівки використовували польові квіти та лікарські трави: ромашку, волошки, звіробій, чебрець, м'яту, любисток, материнку, полин і деревій. З квітів складали букети, які ставили на стіл або біля образів, або вішали над дверима, на вікнах або підвіконнях. Із трав плели невеликі вінки або перев'язували ними двері, ворота й вікна. За народними віруваннями, це мало оберігати оселю від негараздів і приносити щастя родині.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Одним із головних символів свята було невелике деревце, яке називали Мареною або Маренонькою. Для нього можна зрізати гілку верби, клена чи берези, прикрасити її різнокольоровими стрічками, живими квітами, намистом і поставити біля входу до будинку або в центрі святкового столу.
Полиці, дзеркала або веранду можна прикрасити папороттю, дубовим листям чи іншою зеленню. Особливо ефектний вигляд мають великі скляні глечики або вази з яскравими букетами польових квітів.
Додайте до інтер'єру зелені / Фото Pinterest
Вогонь є одним із головних символів купальської ночі, тому атмосферу свята вдало доповнять свічки. Для безпеки їх краще розміщувати у високих скляних свічниках або декоративних банках.
Як прикрасити дім до свята Івана Купала / Фото Pinterest
Доповнити інтер'єр допоможуть лляні чи бавовняні скатертини, доріжки та серветки світлих природних кольорів. Вони гармонійно поєднуються з квітами й зеленню та підкреслюють стиль традиційного українського свята.
Нагадаємо, що одна з найвідоміших традицій святкування Івана Купала – це пускання вінків по воді.