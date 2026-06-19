У такий спосіб незаміжні дівчата намагалися вгадати, яке ж майбутнє на них чекає, пише Дім.

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Навіщо на Купала пускають вінки по воді?

У давнину люди вірили, що те, як поводиться вінок на воді, показує долю дівчини:

Якщо вінок поплив далеко і рівно, вважалося, що дівчину чекає щасливе життя і ймовірне швидке заміжжя;

Якщо вікнок крутився, застрягав або тонув, то це означало, що заміжжя дівчині не бачити щонайменше до наступного року;

Якщо вінок припливав до берега, то вірили, що майбутній наречений чекає на дівчину там.

Часто у вінок ставили свічку. Якщо вона не гасла, то це означало, що майбутній шлюб буде щасливим.

Ворожіння на купальських віночках / Фото Pinterest

Які квіти вплітати у вінок?

Традиційно вінок робили з польових квітів і трав, кожна з яких мала символічне значення:

ромашка – чистота і вірність;

волошка – ніжність і краса;

мак – родючість;

барвінок – вічне кохання;

калина – жіноча краса;

любисток – любов і відданість;

м'ята та хміль – спокій і гнучкий розум;

деревій – сила і свобода;

чорнобривці – краса і відданість;

верес – удача.

Також іноді додавали злаки – пшеницю чи жито, щоб попросити добрий урожай.

Купальські віночки роблять з польових квітів і трав / Фото Pinterest

Як зробити купальський вінок?

Купальський вінок плетуть так, щоб він тримав форму кола і був щільним, без великих проміжків між квітами.

Спочатку збирають польові квіти та трави з довгими, гнучкими стеблами – саме вони найкраще підходять для плетіння.

Далі роблять основу: або згинають одне міцне стебло в кільце, або беруть кілька травинок і сплітають їх у "кісочку", яка стане каркасом.

Після цього починають сам процес плетіння. Першу квітку прикладають до основи й обгортають її стеблом так, щоб вона міцно трималася. Потім поруч додають наступну квітку, трохи перекриваючи попередню, і знову фіксують її стеблом. Так рухаються поступово по колу, щоразу додаючи нові квіти й трави.

Головне правило – кожна наступна квітка має щільно притискатися до попередньої, щоб вінок був густим і не розпадався. Плетіння продовжують, поки коло не замикається повністю.

Коли вінок готовий, кінці основи акуратно з'єднують і вплітають у загальну структуру, щоб місце стику було непомітним і міцним.

Є ще простіший метод плетіння – за принципом косички. Для цього треба взяти три хороші стебла і заплести їх як косу. Після кожних двох плетінь треба додавати нові квіти. Закріпити готовий вінок можна ниткою, зав'язати стеблом чи красивою стрічкою.

Покрокова інструкція з плетіння купальського вінка: дивіться відео

Раніше ми писали про те, що які страви мають бути на столі на Івана Купала.