Ошибка ценой в 115 тысяч долларов: женщина рассказала, какую неисправность дома не стоит игнорировать

Владелица дома из США Кристен Беннетт потеряла 155 тысяч долларов из-за одной простой неисправности дома, которая в результате вызвала масштабные повреждения ее жилья.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, женщина поделилась своим опытом в соцсетях, чтобы предупредить других. На какую проблему она теперь рекомендует всегда обращать внимание, рассказываем дальше.

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Какую неисправность лучше не игнорировать

Однажды Кристен вернулась домой после работы и увидела настоящий кошмар: ее дом был затоплен из-за поломанного унитаза. Ручка смыва застряла в положении "включено", и вода текла непрерывно в течение нескольких часов.

Я сразу услышала шум, похожий на сильный дождь. Сначала подумала, что протекает крыша, но когда поднялась наверх, увидела, что причина в ванной комнате. Вода выливалась, как будто прорвало дамбу,

– рассказывает женщина.

Как одна неисправность едва не разрушила дом женщины: смотрите видео

По ее словам, вода просочилась сквозь потолки и стены, повредив почти весь дом с четырьмя спальнями. Только главная спальня и большая комната остались сухими. По предварительным оценкам, ремонт будет стоить Кристен около 115 тысяч долларов.

Это ошеломляет, мягко говоря,

– признается Кристен.

Она поделилась кадрами разрушенного потолка, испорченного пола и затопленной кухни в инстаграм, призывая всех всегда проверять туалет перед выходом из дома.

Сообщение Беннетт вызвало шквал реакций. Многие люди поделились подобными историями и советами, как избежать таких ситуаций. Однако не все были сочувствующими. Некоторые пользователи критиковали семью, называя их опрометчивыми.