Борьба с вредителями и уничтожение сорняков: как использовать яблочный уксус в саду
- Яблочный уксус может помочь в борьбе с грибковыми заболеваниями, вредителями и сорняками в саду, но важно использовать его осторожно, чтобы не навредить растениям и почве.
- Для борьбы с грибками, вредителями и очистки садового инвентаря, уксус разводят в разных концентрациях с водой, и используют для опрыскивания или обработки.
Яблочный уксус – универсальное средство, которое может стать полезным не только на кухне, но и в саду. Его кислота обладает антимикробными свойствами, что может помочь в борьбе с грибковыми заболеваниями, вредителями и даже сорняками.
Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, важно использовать уксус осторожно, чтобы не навредить растениям и почве. Основные рекомендации рассказываем далее.
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Как бороться с грибковыми заболеваниями с помощью уксуса?
Яблочный уксус может помочь в борьбе с такими распространенными проблемами, как мучнистая роса, черная пятнистость или фитофтороз. Главное – правильно развести его в воде.
Для профилактики грибковых заболеваний смешайте 2 столовые ложки яблочного уксуса на 4 литра воды и опрыскивайте растения раз в неделю.
Если растения уже поражены грибком, можно повысить концентрацию до 4 ложек уксуса на 4 литра воды.
Для роз, пораженных черной пятнистостью, рекомендуют 3 ложки уксуса на 4 литра воды с обработкой ежедневно.
Как отпугнуть насекомых уксусом?
Яблочный уксус может стать безопасной альтернативой химическим средствам для борьбы с тлей, муравьями и другими мелкими вредителями.
Смешайте 1 часть уксуса на 3 части воды, добавьте несколько капель средства для мытья посуды.
Обрабатывайте почву или основание растений, избегая листьев, чтобы не вызвать ожоги.
Возможна ли дезинфекция садового инвентаря уксусом?
Уксус помогает эффективно очищать садовые инструменты от грязи, ржавчины и минеральных отложений.
Для очистки инструментов используйте раствор 1:1 уксуса и воды.
Для сильно ржавых инструментов замочите их в растворе на несколько часов или на ночь.
Для удаления пятен с глиняных горшков подойдет раствор 1 часть уксуса на 2 части воды.
Как отпугнуть животных из своего сада уксусом?
Благодаря резкому запаху яблочный уксус отпугивает многих мелких млекопитающих:
- Против кроликов и грызунов: смочите ватные диски в уксусе и разложите их возле растений или распыляйте раствор уксуса и воды (1:3).
- Против кротов: поливайте их ходы раствором уксуса и воды (1:1) каждые несколько дней.
- Против слизней: используйте чистый уксус или раствор уксуса и воды (1:1) для точечной обработки, избегая листьев растений.
Кстати, кроме уксуса, популярной в садоводстве является сода, которая может быть действительно полезна, но и может навредить.