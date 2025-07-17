Борьба с вредителями и уничтожение сорняков: как использовать яблочный уксус в саду

Яблочный уксус – универсальное средство, которое может стать полезным не только на кухне, но и в саду. Его кислота обладает антимикробными свойствами, что может помочь в борьбе с грибковыми заболеваниями, вредителями и даже сорняками.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, важно использовать уксус осторожно, чтобы не навредить растениям и почве. Основные рекомендации рассказываем далее.

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Как бороться с грибковыми заболеваниями с помощью уксуса?

Яблочный уксус может помочь в борьбе с такими распространенными проблемами, как мучнистая роса, черная пятнистость или фитофтороз. Главное – правильно развести его в воде.

Для профилактики грибковых заболеваний смешайте 2 столовые ложки яблочного уксуса на 4 литра воды и опрыскивайте растения раз в неделю.

Если растения уже поражены грибком, можно повысить концентрацию до 4 ложек уксуса на 4 литра воды.

Для роз, пораженных черной пятнистостью, рекомендуют 3 ложки уксуса на 4 литра воды с обработкой ежедневно.

Как отпугнуть насекомых уксусом?

Яблочный уксус может стать безопасной альтернативой химическим средствам для борьбы с тлей, муравьями и другими мелкими вредителями.

Смешайте 1 часть уксуса на 3 части воды, добавьте несколько капель средства для мытья посуды.

Обрабатывайте почву или основание растений, избегая листьев, чтобы не вызвать ожоги.

Растворы с уксусом могут быть полезными в садоводстве / Фото Freepik

Возможна ли дезинфекция садового инвентаря уксусом?

Уксус помогает эффективно очищать садовые инструменты от грязи, ржавчины и минеральных отложений.

Для очистки инструментов используйте раствор 1:1 уксуса и воды.

Для сильно ржавых инструментов замочите их в растворе на несколько часов или на ночь.

Для удаления пятен с глиняных горшков подойдет раствор 1 часть уксуса на 2 части воды.

Как отпугнуть животных из своего сада уксусом?

Благодаря резкому запаху яблочный уксус отпугивает многих мелких млекопитающих:

Против кроликов и грызунов: смочите ватные диски в уксусе и разложите их возле растений или распыляйте раствор уксуса и воды (1:3).

Против кротов: поливайте их ходы раствором уксуса и воды (1:1) каждые несколько дней.

Против слизней: используйте чистый уксус или раствор уксуса и воды (1:1) для точечной обработки, избегая листьев растений.

Кстати, кроме уксуса, популярной в садоводстве является сода, которая может быть действительно полезна, но и может навредить.