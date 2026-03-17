Эти стиральные машины выходят из строя первыми: эксперты назвали худшую модель

Стиральная машина – один из важнейших бытовых приборов в доме, который обычно покупают на годы. Однако не все модели одинаково надежны: некоторые могут начать ломаться значительно раньше, чем ожидается.

Эксперты Slashgear предупреждают, что при выборе техники важно учитывать не только цену или функционал, но и долговечность – ведь ошибка может обойтись в дорогой ремонт или преждевременную замену прибора.

Как свидетельствуют исследования и опросы пользователей бытовой техники, средний срок службы стиральной машины составляет примерно 10 лет. Этот вывод был сделан на основе опроса более 3500 владельцев стиральных машин, которые поделились своим опытом использования различных моделей.

Однако на практике "средний срок службы" – это лишь ориентир. Реальная продолжительность работы прибора в значительной степени зависит от использованного бренда, типа стиральной машины (фронтальная или верхняя загрузка), а также от частоты стирки и заботливости пользователя.

Какие стиральные машины быстрее всего ломаются?

Исследование, проведено CHOICE в 2023 году, показало значительную разницу в надежности различных брендов. В частности, стиральные машины Electrolux продемонстрировали худший результат: первые серьезные поломки в среднем возникают уже через 6,3 года.

Для сравнения, техника Miele показала наилучшие результаты – около 9,4 года до первой неисправности. Хотя большинство поломок не являются критическими, их ремонт может стоить около 300 долларов, что часто делает замену техники более выгодной, чем ее восстановление.



Когда ремонт уже не имеет смысла?

Эксперты отмечают, что существует условный "порог выгодности" ремонта:

для машин с фронтальной загрузкой – 7 – 8,5 лет,

для моделей с верхней загрузкой – примерно 7 – 7,7 лет.

После этого периода затраты на ремонт могут превышать целесообразность дальнейшего использования техники. В то же время специалисты подчеркивают, что даже самая качественная техника может быстро износиться из-за неправильного использования. Основные факторы:

частота стирки (количество загрузок в неделю),

перегрузка барабана,

отсутствие регулярной очистки,

тип конструкции (фронтальная или верхняя загрузка).

Почему современная техника так быстро ломается и как этого избежать?