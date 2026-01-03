Эксперты объясняют: проблема не только в стоимости, но и в подходе к производству. Как сделать так, чтобы бытовая техника служила вам как можно дольше – расскажет 24 Канал со ссылкой на Slashgear.

Почему новая техника ломается быстрее?

Как отмечает профильное издание, современная техника стала сложнее, имеет больше электронных компонентов и деталей, что повышает риск поломок. Кроме того, производители часто проектируют устройства так, чтобы они без проблем "дожили" до завершения гарантийного срока, но не обязательно служили дольше.

Свою роль играют и новые регуляторные требования, и стремление снизить себестоимость, и зависимость от хрупкой электроники и смарт-функций, без которых раньше вполне обходились. В результате реальный срок службы бытовой техники часто меньше, чем заявляют производители:

стиральные машины работают в среднем 5 – 6 лет,

холодильники – 7 – 9.

Впрочем, специалисты по ремонту убеждают: даже в таких условиях потребитель может существенно продлить "жизнь" своим приборам.



Почему современная техника так быстро ломается / Фото Unsplash

Как продлить "жизнь" приборам дома?

В блоге Martha Stewart советуют:

Регулярная чистка. Грязь и пыль – одни из главных врагов техники. Например, загрязненные конденсаторные змеевики холодильника заставляют компрессор работать с перегрузкой, что сокращает его ресурс и повышает потребление электроэнергии. Регулярная очистка помогает избежать этого. Использование без перегрузок. Переполненная стиральная машина, постоянно открытая дверца холодильника или перегруженный блендер создают чрезмерное давление на механизмы. Чем больше нагрузка – тем быстрее изнашиваются детали. Правильные условия эксплуатации. Техника требует хорошей вентиляции, стабильного электропитания и соответствующих условий хранения. Влага, жара или холод в помещении могут негативно влиять на электронику и металлические элементы.

Эксперты отмечают: хотя тенденция к сокращению срока службы техники вряд ли исчезнет в ближайшее время, правильный уход и внимательная эксплуатация способны отсрочить дорогостоящий ремонт или покупку новых приборов на несколько лет.

