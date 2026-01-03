Эксперты объясняют: проблема не только в стоимости, но и в подходе к производству. Как сделать так, чтобы бытовая техника служила вам как можно дольше – расскажет 24 Канал со ссылкой на Slashgear.
Почему новая техника ломается быстрее?
Как отмечает профильное издание, современная техника стала сложнее, имеет больше электронных компонентов и деталей, что повышает риск поломок. Кроме того, производители часто проектируют устройства так, чтобы они без проблем "дожили" до завершения гарантийного срока, но не обязательно служили дольше.
Свою роль играют и новые регуляторные требования, и стремление снизить себестоимость, и зависимость от хрупкой электроники и смарт-функций, без которых раньше вполне обходились. В результате реальный срок службы бытовой техники часто меньше, чем заявляют производители:
- стиральные машины работают в среднем 5 – 6 лет,
- холодильники – 7 – 9.
Впрочем, специалисты по ремонту убеждают: даже в таких условиях потребитель может существенно продлить "жизнь" своим приборам.
Почему современная техника так быстро ломается / Фото Unsplash
Как продлить "жизнь" приборам дома?
В блоге Martha Stewart советуют:
- Регулярная чистка. Грязь и пыль – одни из главных врагов техники. Например, загрязненные конденсаторные змеевики холодильника заставляют компрессор работать с перегрузкой, что сокращает его ресурс и повышает потребление электроэнергии. Регулярная очистка помогает избежать этого.
- Использование без перегрузок. Переполненная стиральная машина, постоянно открытая дверца холодильника или перегруженный блендер создают чрезмерное давление на механизмы. Чем больше нагрузка – тем быстрее изнашиваются детали.
- Правильные условия эксплуатации. Техника требует хорошей вентиляции, стабильного электропитания и соответствующих условий хранения. Влага, жара или холод в помещении могут негативно влиять на электронику и металлические элементы.
Эксперты отмечают: хотя тенденция к сокращению срока службы техники вряд ли исчезнет в ближайшее время, правильный уход и внимательная эксплуатация способны отсрочить дорогостоящий ремонт или покупку новых приборов на несколько лет.
Когда категорически запрещено использовать удлинитель?
- Нельзя использовать удлинитель для подключения крупных приборов, на улице или во влажной среде, под ковром или мебелью, для зарядки внешних скутеров, на большом расстоянии, или как постоянное подключение.
- Неправильное использование удлинителей может привести к перегреву, короткому замыканию или пожару.