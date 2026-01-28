Причудливый уголок, как на кухне Энн Хэтэуэй, добавит уюта в дом
- Уголок для завтрака Энн Хэтэуэй оформлен в стиле швейцарского шале с природными материалами и сине-зелеными оттенками.
- Встроенный диван с подушками и дизайнерские кресла создают комфорт и стильный контраст с темным деревом стола.
Приемы пищи можно превратить в приятный ритуал с помощью уголка для завтрака. Эту идею использовала голливудская актриса Энн Хэтэуэй.
Уголок для завтрака Энн Хэтэуэй оформлен в стиле швейцарского шале. От него веет спокойной и гармоничной атмосферой благодаря природным материалам, нежным сине-зеленым оттенкам и большому окну с видом на холмы. Пишет Homes and gardens.
Смотрите также Инстаграмные, но не надежные: какие 6 брендов холодильников ломаются чаще всего
Чем поражает уголок для завтрака на кухне Хэтэуэй ?
В уголке можно заметить встроенный диван с декоративными подушками и дизайнерские кресла. Они создают комфорт и стильный контраст с темным деревом стола.
Кухня и уголок для завтрака оформлены в единой цветовой гамме, что придает пространству ощущение целостности и гармонии.
Особая изюминка уголка – место для сидения у окна, которое экономит пространство.
Как выглядит уголок для завтрака в доме Хэтэуэй : смотрите фото
Как создать уголки для завтрака дома?
Издание Best Kitchenz рассказывает, как организовать уголки для завтрака:
- Недооцененные зоны, как эркерные окна, можно превратить в уютные уголки для отдыха, завтрака или чтения.
- Используйте естественный свет, добавив встроенную скамейку с подушками.
- Даже небольшое пространство можно обустроить складывающимся столиком,, и компактными стульями, которые легко убирать. Это максимально эффективно и стильно.
- Круглый стол идеально подходит для интимного общения, легко вписывается в небольшой угол и добавляет уюта.
- Используйте деревянные столы с элементами винтажа, теплые ткани и комфортные сиденья для создания атмосферы, напоминающей загородную жизнь.
- Простые линии, нейтральные цвета и минимум деталей создают стильный и функциональный уголок в современном интерьере.
- Оконная скамейка обеспечивает комфорт и красивый вид наружу.
- Добавьте цветные стулья, подушки или декоративные элементы, чтобы сделать пространство живым и веселым.
- Подвесные или декоративные светильники создают атмосферу и обеспечивают достаточно света для приема пищи.
- Меняйте декор в зависимости от времени года: осенние листья, весенние цветы – это оживляет уголок и делает его привлекательным круглый год.
Издание Ideal Home отмечает, что трендом в дизайне 2026 года является появление уголков для чтения в спальнях. Такой уголок делает спальню более многомерной, уютной и функциональной, превращая ее в личное пространство для отдыха. Для создания уголка подойдут комфортное кресло или маленький диван, лампа для чтения, подушки и плед. Даже небольшая зона возле кровати с книгами поможет отдохнуть и настроиться на спокойный вечер.
С помощью какого цветового трюка, Виктория Бекхэм создает гармонию дома?
- Виктория Бекхэм использует зеленый цвет как "красную нить" в своем доме, повторяя его в разных комнатах.
- Это делает интерьер гармоничным, стильным и уютным.
- Зеленые акценты можно использовать в мебели, текстиле и деталях, создавая целостность и естественную элегантность пространства.