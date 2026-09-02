Кабачки и огурцы будут плодоносить даже осенью: секретная подкормка для завязи

В конце сезона многие кусты кабачков и огурцов постепенно перестают активно цвести и формировать плоды. Листья стареют, количество новых завязей уменьшается, а растение постепенно завершает вегетацию.

Однако популярный огородник и блогер Иван Саврий утверждает, что своевременная подкормка микроэлементами может поддержать растения и стимулировать появление новых завязей.

Как заставить кабачки снова формировать завязи?

По словам огородника, один из кустов кабачков уже практически завершал активное плодоношение. Однако примерно через 2 недели после подкормки на нем появились новые цветки и молодые завязи.

Посмотрите, как хорошо и красиво заново завязались кабачки. Они уже отплодоносили, они уже плодоносят с июня. Сейчас уже конец августа. И посмотрите, сколько завязей. И это все благодаря одной лишь подкормке,

– рассказал Иван Саврий.

В то же время результат может зависеть от:

состояния растения,

погоды,

влажности почвы,

общего ухода за грядкой.

По словам блогера, к моменту внесения раствора на отдельных растениях уже почти не было новых цветов и завязей.

Как сделать так, чтобы огурцы и кабачки снова дали урожай / Фото Unsplash

Какую подкормку используют для кабачков?

Для приготовления смеси Иван Саврий использует три компонента:

2 грамма борной кислоты;

10 литров воды;

30 капель йодного раствора.

Огородник подчеркивает, что борную кислоту сначала нужно отдельно растворить.

Два грамма борной кислоты, то есть пол чайной ложки, развести в стакане кипятка. Затем довести объем до 10 литров воды. И туда потом капнуть 30 капель йода,

– пояснил он.

Готовый раствор блогер рекомендует вносить только на предварительно увлажненную почву. На один куст он использует примерно один литр подкормки.

По словам огородника, аналогичный состав он применял и для огурцов. Раствор, по его рекомендации, можно использовать не только для внесения под корень, но и для внекорневой подкормки.

Почему кабачки перестают формировать новые плоды?

В конце лета растения постепенно истощаются после длительного плодоношения. На их состояние также влияют температура, недостаток или избыток влаги, состояние почвы и доступность питательных веществ. Дополнительная подкормка может поддержать растение, однако не является гарантией того, что старый или сильно пораженный болезнями куст снова начнет активно плодоносить.

Главная цель ухода в конце сезона – помочь здоровым растениям максимально использовать свой потенциал и продлить период сбора урожая до наступления холодов. При этом использовать любые концентрированные растворы следует осторожно, строго соблюдая дозировку, чтобы не повредить растения.