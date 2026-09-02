Однак популярний городник і блогер Іван Саврій стверджує, що своєчасне мікроелементне підживлення може підтримати рослини та стимулювати появу нових зав'язей.

Як змусити кабачки знову формувати зав'язі?

За словами городника, один із кущів кабачків уже практично завершував активне плодоношення. Проте приблизно через 2 тижні після підживлення на ньому з'явилися нові квіти та молоді зав'язі.

Подивіться, як добре і гарно заново зав'язалися кабачки. Вони вже відплодоносили, вони вже плодоносять з червня. Зараз вже кінець серпня. І подивіться, скільки багато зав'язей. І це все завдяки одній лише підкормці,

– розповів Іван Саврій.

Водночас результат може залежати від:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

стану рослини,

погоди,

вологості ґрунту,

загального догляду за грядкою.

За словами блогера, до внесення розчину на окремих рослинах уже майже не було нових квітів і зав'язей.

Як зробити так, щоб огірки та кабачки знову родили / Фото Unsplash

Яке підживлення використовують для кабачків?

Для приготування суміші Іван Саврій використовує три компоненти:

2 грами борної кислоти;

10 літрів води;

30 крапель йодного розчину.

Городник наголошує, що борну кислоту спочатку потрібно окремо розчинити.

Два грами борної кислоти, тобто пів чайної ложки, розвести в склянці окропу. Потім довести це до 10 літрів води. І туди потім капнути 30 крапель йоду,

– пояснив він.

Готовий розчин блогер рекомендує вносити лише по попередньо зволоженому ґрунту. На один кущ він використовує приблизно один літр підживлення.

За словами городника, аналогічний склад він застосовував і для огірків. Розчин, за його рекомендацією, можна використовувати не лише для внесення під корінь, а й для позакореневої обробки.

Чому кабачки перестають формувати нові плоди?

Наприкінці літа рослини поступово виснажуються після тривалого плодоношення. На їхній стан також впливають температура, нестача або надлишок вологи, стан ґрунту та доступність поживних речовин. Додаткове підживлення може підтримати рослину, однак не є гарантією того, що старий або сильно уражений хворобами кущ знову почне активно плодоносити.

Головна мета догляду наприкінці сезону – допомогти здоровим рослинам максимально використати свій потенціал і продовжити період збору врожаю до настання холодів. Водночас використовувати будь-які концентровані розчини слід обережно, суворо дотримуючись дозування, щоб не пошкодити рослини.