Однако популярный огородник и блогер Иван Саврий утверждает, что своевременная подкормка микроэлементами может поддержать растения и стимулировать появление новых завязей.
Как заставить кабачки снова формировать завязи?
По словам огородника, один из кустов кабачков уже практически завершал активное плодоношение. Однако примерно через 2 недели после подкормки на нем появились новые цветки и молодые завязи.
Посмотрите, как хорошо и красиво заново завязались кабачки. Они уже отплодоносили, они уже плодоносят с июня. Сейчас уже конец августа. И посмотрите, сколько завязей. И это все благодаря одной лишь подкормке,
– рассказал Иван Саврий.
В то же время результат может зависеть от:
- состояния растения,
- погоды,
- влажности почвы,
- общего ухода за грядкой.
По словам блогера, к моменту внесения раствора на отдельных растениях уже почти не было новых цветов и завязей.
Как сделать так, чтобы огурцы и кабачки снова дали урожай / Фото Unsplash
Какую подкормку используют для кабачков?
Для приготовления смеси Иван Саврий использует три компонента:
- 2 грамма борной кислоты;
- 10 литров воды;
- 30 капель йодного раствора.
Огородник подчеркивает, что борную кислоту сначала нужно отдельно растворить.
Два грамма борной кислоты, то есть пол чайной ложки, развести в стакане кипятка. Затем довести объем до 10 литров воды. И туда потом капнуть 30 капель йода,
– пояснил он.
Готовый раствор блогер рекомендует вносить только на предварительно увлажненную почву. На один куст он использует примерно один литр подкормки.
По словам огородника, аналогичный состав он применял и для огурцов. Раствор, по его рекомендации, можно использовать не только для внесения под корень, но и для внекорневой подкормки.
Почему кабачки перестают формировать новые плоды?
В конце лета растения постепенно истощаются после длительного плодоношения. На их состояние также влияют температура, недостаток или избыток влаги, состояние почвы и доступность питательных веществ. Дополнительная подкормка может поддержать растение, однако не является гарантией того, что старый или сильно пораженный болезнями куст снова начнет активно плодоносить.
Главная цель ухода в конце сезона – помочь здоровым растениям максимально использовать свой потенциал и продлить период сбора урожая до наступления холодов. При этом использовать любые концентрированные растворы следует осторожно, строго соблюдая дозировку, чтобы не повредить растения.