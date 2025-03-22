Многие владельцы это игнорируют: ветеринар рассказал, как часто следует стирать лежанку для собаки
- Ветеринары рекомендуют стирать лежанку собаки раз в две недели, а в некоторых случаях раз в неделю.
- Грязная лежанка может вызвать кожные инфекции, аллергии и проблемы с дыханием у собак.
- Для стирки выбирайте горячую воду, гипоаллергенные средства без ароматизаторов, и сушите на воздухе.
Кровать вашей собаки может казаться вам просто еще одним предметом в доме, но на самом деле она играет важную роль в ее здоровье и комфорте.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, оно может накапливать грязь, пыльцу, бактерии и даже паразитов. В связи с этим, как часто его нужно стирать и как это делать правильно, рассказываем далее.
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Как часто нужно стирать постель собаки
По словам ветеринаров, идеальный график стирки – раз в две недели. Однако в некоторых случаях стоит делать это еще чаще:
Если собака много линяет или имеет аллергию – раз в неделю.
Если пес часто бывает на улице и приносит грязь, песок или пыльцу – также раз в неделю.
Регулярная чистка поможет предотвратить распространение бактерий и аллергенов, которые могут негативно влиять на здоровье вашего любимца.
Что будет, если стирать редко
Даже если ваш любимец проводит большую часть времени в вашей кровати, его собственное место отдыха нуждается в уходе.
Грязная лежанка может накапливать бактерии и грибки, которые могут вызвать кожные инфекции, пылевых клещей, которые вызывают аллергии и проблемы с дыханием, блох и других паразитов, которые могут привести к зуду и раздражениям.
Как постирать собачью лежанку: смотрите видео
Также это может негативно повлиять не только на собаку, но и на вас – особенно если вы склонны к аллергии или имеете астму.
Как правильно стирать постель собаки
Прежде всего проверьте инструкцию по стирке на ярлыке лежанки. Далее снимите чехол, если он есть, и постирайте его отдельно.
Для стирки выбирайте горячую воду, чтобы уничтожить бактерии и аллергены, и используйте деликатный режим, чтобы ткань сохранила качество.
Также учтите, что не все моющие средства безопасны для собак. Ветеринары советуют избегать:
Ароматизированных стиральных средств, которые могут вызвать раздражение кожи.
Средств с химическими красителями и агрессивными веществами.
Смягчителей ткани, которые могут оставлять вредные остатки.
Вместо этого применяйте гипоаллергенные средства без ароматизаторов или натуральные альтернативы на растительной основе. А для борьбы с неприятными запахами можно добавить полстакана белого уксуса во время полоскания.
Сушите же постель на воздухе, чтобы избавиться от остаточных микроорганизмов.
Кстати, если у вашего четверолапого друга еще нет лежанки – это легко исправить, превратив за минуту плед в удобную кровать для домашнего любимца.