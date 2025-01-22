Стильно и гениально просто: как скрыть провода и кабели дома

Современную жизнь трудно представить без большого количества электронных устройств, которые, к сожалению, создают путаницу со шнурами и кабелями.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, вместо того, чтобы мириться с беспорядком, можно воспользоваться эффективными решениями для организации проводов. Какие способы помогут не только спрятать кабели, но и сделать пространство более эстетичным и функциональным, рассказываем далее.

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Прикрепите шнуры к мебели

Шнуры, свисающие, можно легко замаскировать, прикрепив их к задней части мебели. Используйте прозрачные зажимы, которые легко закрепляются без вреда для поверхностей. Для телевизионных подставок можно также создать специальные пазы в конструкции, позволяющие прятать кабели.

Спрячьте кабели в мебели

Небольшой столик со встроенной розеткой станет отличным решением для организации зарядных устройств и ламп. Это позволит держать все необходимые устройства под рукой, но вне поля зрения.

Проденьте провода внутри стены

Это идеальное решение для телевизоров, установленных на стене. Используйте специальные кабельные пластины, чтобы провести шнуры через стену, оставляя их совсем незаметными.

Как дома скрыть провода: смотрите видео

Соберите кабели в трубку

Обмотка кабелей специальной гибкой трубкой позволяет собрать все провода вместе, минимизируя беспорядок и облегчая доступ к нужному кабелю.

Спрячьте кабели в плинтусе

Кабельные каналы для плинтусов помогут аккуратно спрятать длинные провода, которые тянутся через комнату.

Используйте напольные накладки для кабелей

Если кабели проходят через пол, их можно накрыть декоративными накладками, которые имитируют текстуру древесины, защищая провода и улучшая эстетику.

Установите вагонку для скрытия кабелей

Вагонка создает дополнительное пространство между стеной и мебелью, где можно разместить провода или даже проложить новые розетки. Это позволяет обновить вид комнаты и оптимизировать электроснабжение.