Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, замість того, щоб миритися з безладом, можна скористатися ефективними рішеннями для організації дротів. Які способи допоможуть не лише сховати кабелі, але й зробити простір більш естетичним та функціональним, розповідаємо далі.

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Прикріпіть шнури до меблів

Шнури, що звисають, можна легко замаскувати, прикріпивши їх до задньої частини меблів. Використовуйте прозорі затискачі, які легко закріплюються без шкоди для поверхонь. Для телевізійних підставок можна також створити спеціальні пази в конструкції, що дозволяють ховати кабелі.

Сховайте кабелі у меблях

Невеликий столик із вбудованою розеткою стане чудовим рішенням для організації зарядних пристроїв і ламп. Це дозволить тримати всі необхідні пристрої під рукою, але поза полем зору.

Протягніть дроти всередині стіни

Це ідеальне рішення для телевізорів, встановлених на стіні. Використовуйте спеціальні кабельні пластини, щоб провести шнури через стіну, залишаючи їх зовсім непомітними.

Як вдома приховати дроти: дивіться відео

Зберіть кабелі в трубку

Обмотка кабелів спеціальною гнучкою трубкою дозволяє зібрати всі дроти разом, мінімізуючи безлад і полегшуючи доступ до потрібного кабелю.

Сховайте кабелі в плінтусі

Кабельні канали для плінтусів допоможуть акуратно заховати довгі дроти, які тягнуться через кімнату.

Використовуйте підлогові накладки для кабелів

Якщо кабелі проходять через підлогу, їх можна накрити декоративними накладками, які імітують текстуру деревини, захищаючи дроти та покращуючи естетику.

Встановіть вагонку для приховування кабелів

Вагонка створює додатковий простір між стіною та меблями, де можна розмістити дроти або навіть прокласти нові розетки. Це дозволяє оновити вигляд кімнати й оптимізувати електропостачання.