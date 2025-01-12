Чим особлива технологія майстра-вимикача та як він працює – розповідає 24 Канал.

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Навіщо встановлювати майстер-вимикач

Майстер-вимикач – це один вимикач, який лише одним натиском знеструмлює усі розетки та вимикачі у домі. Для цього всі світильники та розетки повинні бути підключені до одного контролера, який буде керувати електропроводкою в оселі.

Останнім часом майстер-вимикачі для вимикання світла однією кнопкою стали популярними не лише в офісах, а й у будинках та квартирах. Часто мешканці задумуються, чи не забули вони вимкнути кавоварку або праску, чи вимкнене світло або телевізор. Варто наголосити, що мовиться не лише про економію електроенергії, а й про власну безпеку.

Так, встановлення майстер-вимикача повністю вирішує цю проблему.

Навіщо потрібен майстер-вимикач: дивіться відео

Технологія встановлення та роботи майстер вимикача не така складна, як може здаватися на перший погляд. Так, в електричному щитку достатньо встановити контактор із функцією відключення світла у всіх приміщеннях за зовнішнім сигналом. Також можна встановити додатковий пристрій на розетки.

Як пояснює LIVOLO, контактор виконує функцію пускача і є модульним елементом, що встановлюється на DIN-рейку. Механізм сигналу керування відключає і включає навантаження. Контактор і майстер-вимикач інтегруються в електричний ланцюг, що живить освітлювальну групу. При натисканні на вимикач контактор подає живлення від групового ланцюга, до якого підключені світильники будинку.

Щоб встановити такий майстер-вимикач, найкраще звернутися за допомогою до професіоналів. Це дозволить створити дійсно надійну та безпечну систему для одночасного вимкнення усіх розеток та світильників.