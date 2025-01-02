Як пише 24 Канал з посиланням на Made-in-China, у 2025 році ці технології вплинуть на наше повсякденне життя ще більш глибоко. Які тенденції визначатимуть розвиток розумних домівок у найближчому майбутньому, розповідаємо далі.

До теми Гаджет-шпигун: фахівці виявили кухонний пристрій, який слухає розмови та "зливає" дані

Розумніші голосові помічники

Голосові помічники стають більш інтерактивними та інтуїтивно зрозумілими.

Так, у 2025 році завдяки покращенню обробки природної мови вони зможуть розуміти складні запити та підтримувати багаторівневі діалоги, аналізувати обставини, щоб автоматично налаштовувати світло, штори чи температуру, а також дадуть доступ до управління більшою кількістю пристроїв, включно з побутовою технікою.

Крім того, поступово доступним стає розпізнавання голосів різних користувачів, що дозволить надавати персоналізовані послуги для кожного члена родини.

Системи управління на базі ШІ

Штучний інтелект стане ключовим гравцем у розумних будинках. Наразі експерти прогнозують, що зовсім скоро системи повідомлятимуть про необхідність ремонту до виникнення несправностей, налаштовуватимуть прилади для оптимального використання енергії, а також дбатимуть про персоналізований комфорт – установлення ідеальної температури, світла та звуку для кожного мешканця.

Разом з тим системи на базі штучного інтелекту вже скоро виявлятимуть підозрілу поведінку та забезпечуватимуть швидке реагування.

Інноваційні дисплеї

Нові дисплейні технології змінять спосіб сприйняття інформації в домі у новому році. Більш доступними стануть:

Прозорі OLED-дисплеї, що інтегрують екрани у вікна чи дзеркала.

Голографічні зображення, які будуть представлені у вигляді 3D-дисплеїв для домашніх розваг чи дизайну інтер’єру.

AR-технології – доступним стане накладання цифрових об’єктів на реальний простір для візуалізації ідей.

Гнучкі дисплеї. Компактні екрани, які можна згортати, стануть невід’ємною частиною інтер’єру.

Розумні рішення для здоров’я

Розумні будинки відтепер піклуватимуться не тільки про комфорт, але й про фізичний стан мешканців. До прикладу, вони зможуть автоматично очищувати повітря в разі виявлення шкідливих речовин.

Також усе більш популярними, за прогнозами фахівців, стануть датчики або розумні дзеркала, які дозволять лікарям отримувати дані про здоров’я пацієнтів у реальному часі, та проводитимуть аналіз шкіри, очей чи губ для рекомендацій щодо здоров’я.

Крім того, попитом, особливо для літніх людей, ймовірно, будуть користуватися системи виявлення падінь, які реагуватимуть на надзвичайні ситуації.

Екологічність та енергоефективність

Розумні будинки стануть ще більш дружніми до навколишнього середовища.

Зокрема, йдеться про автоматичне управління сонячними батареями та іншими джерелами енергії, системи оптимізації водних ресурсів, які мінімізуватимуть споживання води та виявлятимуть витоки, а також автоматизоване розпізнавання й перероблювання сміття.