Муравьи в саду: как остановить их от захвата растений

Хотя обычно муравьев считают полезными – они, например, разрыхляют почву или поедают вредных насекомых, порой они могут нанести значительный вред.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, несмотря на свою пользу муравьи также могут нарушать экосистему участка. Как распознать муравьев в саду и как безопасно от них избавиться, рассказываем далее.

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Польза и вред муравьев в саду

Некоторые муравьи выполняют важную экологическую функцию:

Разрыхляют почву, улучшая ее аэрацию.

Помогают утилизировать остатки насекомых и растений.

Переносят семена, способствуя размножению растений.

Однако чрезмерная активность муравьев может навредить, ведь они охраняют тлю, которая высасывает соки из растений, нарушают корневую систему новых и нежных растений, создают курганы, усложняющие уход за газоном.

Как безопасно отпугнуть муравьев

Первое, с чего стоит начать, – это разрушение муравьиных троп. Уксус, лимонный сок или вода с цитрусовой цедрой временно разрушают запаховые следы, которыми муравьи ориентируются. Но эффект непродолжительный – процедуру нужно часто повторять.

Также кайенский перец, корица или кофейная гуща могут нарушать чувство муравьев, но эффективность зависит от вида. Эфирные масла мяты, цитруса или гвоздики дают устойчивый результат, блокируя коммуникацию внутри колонии.

От муравьев можно избавиться самостоятельно / Фото Freepik

Если же муравьев много и просто отпугивания недостаточно, натриевая соль борной кислоты с сахаром – классическая приманка, уничтожающая муравьев. Однако ее важно размещать подальше от детей или домашних животных, поскольку смесь может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта, если ее употреблять в больших количествах.

Кроме того, кипяток уничтожает муравейники в около 60% случаев. Лучше использовать его ночью для большей эффективности, но с осторожностью, чтобы не повредить растения рядом.

Профилактика – лучшая защита

Чтобы муравьи не поселились в вашем саду:

Следите за появлением тли – муравьи часто следуют за ней.

Убирайте опавшие фрукты и овощи.

Высаживайте отпугивающие растения – мяту, хризантемы, бархатцы.

Луковые и чесночные растения также не привлекают тлю, а значит, и муравьев.

К слову, проблемой в саду есть не только муравьи, но и пчелы, которых приходится отпугивать от бассейна.