Грызуны могут попасть в дом через малейшие щели и дыры. Мыши залезают в дом в поисках пищи и укрытия, поэтому с ними следует немедленно бороться.

Как избавиться от мышей в доме и какие природные отпугиватели для грызунов существуют – сообщает 24 Канал.

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Ультразвуковые отпугиватели

Чтобы защити дом от мышей, можно воспользоваться ультразвуковыми отпугивателями. Эти маленькие устройства издают звуки, которые неуловимы для человека, однако неприятны для мышей.

Используя ультразвуковые отпугиватели, следует помнить, что периодически следует менять частоту, чтобы мыши не привыкли к звуку и не адаптировались к отпугивателям.

Механические ловушки

Механические ловушки, хоть и не гуманные, но давно знакомы всем и проверены временем. Механизм срабатывает, когда грызун попадает внутрь.

Природные отпугиватели

Кроме ловушек, эффективным средством борьбы с мышами являются природные отпугиватели. Так, лаванда, ромашка, мята имеют ароматы, которые не переносят грызуны. Также раздражает слизистую систему мышей древесная зола.

Многие хозяева считают, что самым эффективным средством для борьбы с мышами является чеснок. Чтобы защитить дом от грызунов, следует разложить зубчики чеснока в места, где грызуны, вероятно, могут лазить. Так, положите его возле гаража, кухни, чердака, щелей и дверных проемов.

К тому же, чтобы мышей можно использовать яблочный уксус или кайенский перец. Эти запахи также отпугивают грызунов.