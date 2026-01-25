Просто положите это на подоконник – и холод в ваш дом больше не проникнет

Даже современные окна зимой могут пропускать холод, образуя сквозняки. Впрочем, есть безопасный и экономный способ, который поможет эффективно сохранять тепло дома.

Это валик из фланели, наполненный сосновой хвоей, пишет ТСН.

Как не пускать холодный воздух через окна?

Фланель плотная, мягкая и хорошо удерживает тепло. Ее легко стирать и использовать много сезонов. Сосновая хвоя создает естественный барьер от холода, сохраняет форму и наполняет комнату свежим ароматом.

Как сделать самостоятельно:

Выкроить из фланели прямоугольник по ширине подоконника (ширина 15 – 20 сантиметров), сложить вдвое и сшить трубкой.

Вшить молнию для удобного замены хвои и стирки чехла.

Заполнить чехол сухой чистой хвоей, чтобы валик был плотным, но гибким.

Положить вдоль подоконника, где появляются сквозняки.

Через 2 – 3 месяца хвоя теряет аромат – ее легко заменить, а фланелевый чехол можно стирать в машинке.

RiteWindow пишет, как еще уменьшить сквозняки:

заменить или наклеить уплотнители;

повесить термошторы или плотные шторы;

замазать щели силиконовым герметиком;

положить внизу окна заглушки от сквозняков;

в долгосрочной перспективе – заменить окна на энергоэффективные.

Лайфхак с фанелью и хвоей поможет избавиться от сквозняков через окна / Фото из открытых источников

Как еще избавиться от сквозняков дома?