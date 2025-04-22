Забудьте о них навсегда: как очистить дом и погреб от слизней
- Слизни в доме могут искать влагу, тень и пищу через плохо изолированные участки.
- Борьба со слизнями включает снижение влажности, устранение щелей, использование ловушек и народных средств, а также профилактику их появления.
Слизни в доме или погребе – проблема не только эстетическая, но и гигиеническая. Эти вредители любят влажные, прохладные места и активно перемещаются ночью, оставляя за собой скользкий след.
В то же время кроме неприветливого вида, слизни также могут переносить паразитов и портить продукты. Как эффективно и безопасно избавиться от них в помещениях, чтобы избежать этого, рассказывает 24 Канал.
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Почему слизни появляются в доме или погребе
Слизни ищут влагу, тень и пищу. Плохо изолированные погреба, трещины в полу, открытые вентиляционные отверстия или двери могут стать удобным входом. Часто они попадают в помещения вместе с землей, овощами или через щели.
Как понять, что у вас завелись слизни
Заметить, что в вашем доме есть незваные гости, можно по следующим признакам:
Скользкие серебристые следы на полу, стенах или вещах.
Укусы на корнеплодах или листьях.
Самих слизней можно увидеть ночью или утром.
Способы борьбы со слизнями
Снижение влажности.
Слизни не живут в сухой среде. Проветривайте помещение, установите осушитель воздуха или хотя бы поставьте открытые емкости с солью или углем для поглощения влаги.
Устранение щелей и доступа.
Проверьте пол, вентиляцию, двери и окна. Закройте трещины монтажной пеной, герметиком или цементом. На вентиляционные отверстия можно установить сетки.
Пивная ловушка.
Налейте немного пива в неглубокую емкость и оставьте на ночь. Слизни заползут в пиво и утонут.
Картон или мокрая тряпка.
Положите влажный кусок картона или ткани – слизни соберутся под ним. Утром соберите их и вынесите прочь.
Народные средства.
Используйте соль, золу, песок или яичную скорлупу. Первой посыпайте места скопления или передвижения слизней – соль высушивает их тело. А другими материалами делайте барьер – они неприятны для тела слизня.
Специальные средства.
В хозяйственных магазинах продают гранулы или порошки от слизней. Они эффективны, но не всегда безопасны для домашних животных, поэтому их стоит использовать с осторожностью.
Профилактика появления слизней
Регулярная профилактика поможет избежать возвращения слизней в будущем.
Для этого не храните остатки пищи или компост в доме или подвале, а если вы держите там овощи или другие продукты, держите их в сухости и чистоте.
Также периодически осматривайте и проветривайте погреба, влажные помещения в доме и не игнорируйте уборку и дезинфекцию – это важный профилактический шаг.
Кстати, если в вашем доме завелись не только слизни, но и стало больше пауков, с ними также можно эффективно бороться.