Забудьте о них навсегда: как очистить дом и погреб от слизней

Слизни в доме или погребе – проблема не только эстетическая, но и гигиеническая. Эти вредители любят влажные, прохладные места и активно перемещаются ночью, оставляя за собой скользкий след.

В то же время кроме неприветливого вида, слизни также могут переносить паразитов и портить продукты. Как эффективно и безопасно избавиться от них в помещениях, чтобы избежать этого, рассказывает 24 Канал.

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Почему слизни появляются в доме или погребе

Слизни ищут влагу, тень и пищу. Плохо изолированные погреба, трещины в полу, открытые вентиляционные отверстия или двери могут стать удобным входом. Часто они попадают в помещения вместе с землей, овощами или через щели.

Как понять, что у вас завелись слизни

Заметить, что в вашем доме есть незваные гости, можно по следующим признакам:

Скользкие серебристые следы на полу, стенах или вещах.

Укусы на корнеплодах или листьях.

Самих слизней можно увидеть ночью или утром.

Способы борьбы со слизнями

Снижение влажности.

Слизни не живут в сухой среде. Проветривайте помещение, установите осушитель воздуха или хотя бы поставьте открытые емкости с солью или углем для поглощения влаги.

Устранение щелей и доступа.

Проверьте пол, вентиляцию, двери и окна. Закройте трещины монтажной пеной, герметиком или цементом. На вентиляционные отверстия можно установить сетки.

Пивная ловушка.

Налейте немного пива в неглубокую емкость и оставьте на ночь. Слизни заползут в пиво и утонут.

Слизни любят влагу / Фото Pexels

Картон или мокрая тряпка.

Положите влажный кусок картона или ткани – слизни соберутся под ним. Утром соберите их и вынесите прочь.

Народные средства.

Используйте соль, золу, песок или яичную скорлупу. Первой посыпайте места скопления или передвижения слизней – соль высушивает их тело. А другими материалами делайте барьер – они неприятны для тела слизня.

Специальные средства.

В хозяйственных магазинах продают гранулы или порошки от слизней. Они эффективны, но не всегда безопасны для домашних животных, поэтому их стоит использовать с осторожностью.

Профилактика появления слизней

Регулярная профилактика поможет избежать возвращения слизней в будущем.

Для этого не храните остатки пищи или компост в доме или подвале, а если вы держите там овощи или другие продукты, держите их в сухости и чистоте.

Также периодически осматривайте и проветривайте погреба, влажные помещения в доме и не игнорируйте уборку и дезинфекцию – это важный профилактический шаг.

Кстати, если в вашем доме завелись не только слизни, но и стало больше пауков, с ними также можно эффективно бороться.