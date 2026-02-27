Как избавиться от влаги и затхлости в шкафу: лайфхак времен СССР до сих пор работает

Проблема излишней влажности в шкафу знакома многим. Впрочем, не все знают, что с ней можно быстро справиться старыми проверенными способами.

В советское время в продаже не было современных осушителей воздуха или ароматизаторов. Поэтому хозяйки находили подручные решения, чтобы защитить одежду от сырости. Об этом пишет "УНИАН".

Как быстро "выдворить" из шкафа сырость и затхлость за копейки?

Одним из самых популярных методов была простая спичечный коробок. Спичечные головки содержат хлорат калия, серу и клей, которые впитывают влагу, а также помогают заметить проблему: если спички гнутся или не зажигаются с первого раза, значит, в шкафу слишком сыро и пора проветрить вещи.

Сегодня есть более современные средства – силикагель, гранулы хлорида кальция или специальные саше.

Убрать затхлый запах из шкафа можно благодаря способу, которыми пользовались наши бабушки

Но можно обойтись и более простыми средствами, например такими, как:

Мел . Белый школьный мел хорошо поглощает влагу. Достаточно положить несколько кусочков на полки шкафа.

. Белый школьный мел хорошо поглощает влагу. Достаточно положить несколько кусочков на полки шкафа. Рис или соль . Насыпьте их в старый носок или носовой платок и разложите в шкафу. Для приятного аромата можно добавить 2 – 3 капли эфирного масла лаванды или чайного дерева. Мешочки следует менять, когда рис станет влажным, а соль затвердеет.

. Насыпьте их в старый носок или носовой платок и разложите в шкафу. Для приятного аромата можно добавить 2 – 3 капли эфирного масла лаванды или чайного дерева. Мешочки следует менять, когда рис станет влажным, а соль затвердеет. Активированный уголь прекрасно впитывает не только влагу, но и запахи. Раздавите 10 – 15 таблеток, положите в мешочек или банку с отверстиями в крышке. Подойдет даже для обувного шкафа.

прекрасно впитывает не только влагу, но и запахи. Раздавите 10 – 15 таблеток, положите в мешочек или банку с отверстиями в крышке. Подойдет даже для обувного шкафа. Чайные пакетики с эфирным маслом. Возьмите 4 – 5 пакетиков черного или зеленого чая, добавьте по 2 – 3 капли эфирного масла, разложите в шкафу. Это безопасный способ ароматизировать вещи.

Почему в шкафу может появляться неприятный запах?

Издание Elisa Muresan рассказывает, почему в шкафах может неприятно пахнуть:

Недостаточная уборка . Иногда мы забываем, что внутри шкафов тоже нужно убирать – полки, ящики, углы. Накопление пыли, ворса и грязи может вызвать неприятный запах.

. Иногда мы забываем, что внутри шкафов тоже нужно убирать – полки, ящики, углы. Накопление пыли, ворса и грязи может вызвать неприятный запах. Отсутствие вентиляции : Нехватка свежего воздуха может стать причиной неприятного запаха одежды.

: Нехватка свежего воздуха может стать причиной неприятного запаха одежды. Грязная или влажная одежда : Ткани с грязью, потом или влагой становятся средой для размножения бактерий и грибков.

: Ткани с грязью, потом или влагой становятся средой для размножения бактерий и грибков. Разливы или протекания : Хотя это может показаться странным, жидкости, например духи, лосьоны, моющие средства и т.д., тоже могут вызвать неприятный запах.

: Хотя это может показаться странным, жидкости, например духи, лосьоны, моющие средства и т.д., тоже могут вызвать неприятный запах. Наличие моли, тараканов, мышей и т.д – это не только головная боль, но и раздражитель для носа.

– это не только головная боль, но и раздражитель для носа. Повышенная влажность – одна из главных причин неприятного запаха одежды.

– одна из главных причин неприятного запаха одежды. Химикаты или строительные материалы: Некоторые строительные материалы выделяют неприятный запах, а иногда и токсичные вещества, особенно новые. Так же определенные моющие средства и синтетические освежители воздуха могут вызывать запахи.

