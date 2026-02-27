Как избавиться от влаги и затхлости в шкафу: лайфхак времен СССР до сих пор работает
- Излишнюю влагу в шкафу можно устранить с помощью старого советского метода – спичечного коробка, которая впитывает влагу благодаря хлорату калия, серы и клея.
- Другие доступные средства для борьбы с влагой в шкафу включают мел, рис или соль в мешочках, активированный уголь, и чайные пакетики с эфирным маслом.
Проблема излишней влажности в шкафу знакома многим. Впрочем, не все знают, что с ней можно быстро справиться старыми проверенными способами.
В советское время в продаже не было современных осушителей воздуха или ароматизаторов. Поэтому хозяйки находили подручные решения, чтобы защитить одежду от сырости. Об этом пишет "УНИАН".
Как быстро "выдворить" из шкафа сырость и затхлость за копейки?
Одним из самых популярных методов была простая спичечный коробок. Спичечные головки содержат хлорат калия, серу и клей, которые впитывают влагу, а также помогают заметить проблему: если спички гнутся или не зажигаются с первого раза, значит, в шкафу слишком сыро и пора проветрить вещи.
Сегодня есть более современные средства – силикагель, гранулы хлорида кальция или специальные саше.
Убрать затхлый запах из шкафа можно благодаря способу, которыми пользовались наши бабушки / Фото из открытых источников
Но можно обойтись и более простыми средствами, например такими, как:
- Мел. Белый школьный мел хорошо поглощает влагу. Достаточно положить несколько кусочков на полки шкафа.
- Рис или соль. Насыпьте их в старый носок или носовой платок и разложите в шкафу. Для приятного аромата можно добавить 2 – 3 капли эфирного масла лаванды или чайного дерева. Мешочки следует менять, когда рис станет влажным, а соль затвердеет.
- Активированный уголь прекрасно впитывает не только влагу, но и запахи. Раздавите 10 – 15 таблеток, положите в мешочек или банку с отверстиями в крышке. Подойдет даже для обувного шкафа.
- Чайные пакетики с эфирным маслом. Возьмите 4 – 5 пакетиков черного или зеленого чая, добавьте по 2 – 3 капли эфирного масла, разложите в шкафу. Это безопасный способ ароматизировать вещи.
Почему в шкафу может появляться неприятный запах?
Издание Elisa Muresan рассказывает, почему в шкафах может неприятно пахнуть:
- Недостаточная уборка. Иногда мы забываем, что внутри шкафов тоже нужно убирать – полки, ящики, углы. Накопление пыли, ворса и грязи может вызвать неприятный запах.
- Отсутствие вентиляции: Нехватка свежего воздуха может стать причиной неприятного запаха одежды.
- Грязная или влажная одежда: Ткани с грязью, потом или влагой становятся средой для размножения бактерий и грибков.
- Разливы или протекания: Хотя это может показаться странным, жидкости, например духи, лосьоны, моющие средства и т.д., тоже могут вызвать неприятный запах.
- Наличие моли, тараканов, мышей и т.д – это не только головная боль, но и раздражитель для носа.
- Повышенная влажность – одна из главных причин неприятного запаха одежды.
- Химикаты или строительные материалы: Некоторые строительные материалы выделяют неприятный запах, а иногда и токсичные вещества, особенно новые. Так же определенные моющие средства и синтетические освежители воздуха могут вызывать запахи.
Что нельзя стирать горячей водой?
Многие думают, что горячая вода лучше всего удаляет пятна, но эксперты предупреждают: в некоторых случаях она только закрепляет загрязнения:
- Белковые пятна – кровь, молоко, яйца, пот, мясной сок. Горячая вода "запекает" белок в ткани.
- Пятна от травы и земли – органические соединения ведут себя подобно белковым.
- Чернила и краска – горячая вода заставляет пигменты проникать глубже в ткань, поэтому сначала промойте пятно холодной водой с изнанки.
- Вино, чай, ягоды, помидоры содержат танины, которые под действием тепла становятся стойкими пятнами.