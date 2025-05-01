Привлекают вредителей во двор: каких ошибок следует избегать, устанавливая контейнер для компоста

Установить контейнер для компоста – отличное решение для тех, кто мечтает о зеленом, цветущем дворе и стремится уменьшить количество пищевых отходов.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, это не только экологически, но и выгодно для сада – органические остатки превращаются в питательное удобрение. Но даже лучшие намерения могут столкнуться с неожиданной проблемой – вредителями. Как не допустить их появления, рассказываем далее.

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Какие ошибки способствуют появлению вредителей в компосте

Вредители, к сожалению, – частая проблема для домашних компостных систем. И хотя некоторые микроорганизмы, бактерии и насекомые необходимы для процесса разложения, избыток грызунов, мух или муравьев может испортить весь процесс и создать проблемы.

Вот самые распространенные ошибки, которые привлекают вредителей в компост – и как их избежать:

Добавляете мясо, молочные продукты или жир.

Эти продукты имеют сильный запах, который быстро привлекает грызунов и мух. Чтобы избежать этого, представляйте, что ваш компост – вегетарианец. Бросайте только овощные и фруктовые остатки, яичную скорлупу, кофейную гущу, чайные листья, измельченную бумагу и тому подобное.

Бросаете большие куски приготовленной пищи.

Даже если блюдо без мяса – лучше избегать большого количества готовой пищи, поскольку она быстро портится и усиливает запах.

Добавляете фекалии домашних животных.

Это не только неприятно пахнет – отходы животных могут содержать патогены, которые опасны для людей. Такие добавки могут также испортить качество вашего компоста.

Не имеете внутреннего контейнера для сбора отходов.

Удобный контейнер для кухонных остатков поможет вам лучше контролировать, что вы добавляете в компост. Если волнуетесь о запахе – выбирайте модели с угольными фильтрами.

За компостным контейнером также следует ухаживать / Фото Freepik

Просто насыпаете остатки на кучу.

Когда вы просто выкладываете кухонные остатки в контейнер, это как приглашение для местных вредителей. Вместо этого копайте ямку внутри кучи, добавляйте отходы, а сверху засыпайте все сухим материалом – измельченным картоном, ветвями или листьями.

Не переворачиваете компост регулярно.

Теплый, застойный компост – идеальное место для гнездования грызунов. Переворачивайте компост минимум раз в месяц – это поможет лучше расщеплять остатки и сделает кучу менее привлекательной для незваных гостей.

Забываете закрывать контейнер

Каждый раз после добавления новых остатков плотно закрывайте крышку. Открытая урна – открытый ужин для вредителей.

Компостный контейнер стоит прямо на земле.

Рассмотрите вариант урны на ножках или установите сетку с маленькими отверстиями снизу. Это поможет предотвратить проникновение животных из-под земли.

Кстати, следить за тем, что попадает в компостный контейнер, крайне важно, ведь не все продукты для этого подходят. К примеру, многие неправильно утилизируют чайные пакетики.