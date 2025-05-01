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Дом Вокруг дома Привлекают вредителей во двор: каких ошибок следует избегать, устанавливая контейнер для компоста
1 мая, 20:42
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Привлекают вредителей во двор: каких ошибок следует избегать, устанавливая контейнер для компоста

Олеся Филоненко
Основні тези
  • Установка контейнера для компоста может привлечь вредителей, если добавлять туда мясо, молочные продукты или фекалии домашних животных.
  • Во избежание вредителей рекомендуется выкладывать только овощные и фруктовые остатки, переворачивать компост регулярно и закрывать контейнер после использования.

Установить контейнер для компоста – отличное решение для тех, кто мечтает о зеленом, цветущем дворе и стремится уменьшить количество пищевых отходов.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, это не только экологически, но и выгодно для сада – органические остатки превращаются в питательное удобрение. Но даже лучшие намерения могут столкнуться с неожиданной проблемой – вредителями. Как не допустить их появления, рассказываем далее.

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Какие ошибки способствуют появлению вредителей в компосте

Вредители, к сожалению, – частая проблема для домашних компостных систем. И хотя некоторые микроорганизмы, бактерии и насекомые необходимы для процесса разложения, избыток грызунов, мух или муравьев может испортить весь процесс и создать проблемы.

Вот самые распространенные ошибки, которые привлекают вредителей в компост – и как их избежать:

  • Добавляете мясо, молочные продукты или жир.

Эти продукты имеют сильный запах, который быстро привлекает грызунов и мух. Чтобы избежать этого, представляйте, что ваш компост – вегетарианец. Бросайте только овощные и фруктовые остатки, яичную скорлупу, кофейную гущу, чайные листья, измельченную бумагу и тому подобное.

  • Бросаете большие куски приготовленной пищи.

Даже если блюдо без мяса – лучше избегать большого количества готовой пищи, поскольку она быстро портится и усиливает запах.

  • Добавляете фекалии домашних животных.

Это не только неприятно пахнет – отходы животных могут содержать патогены, которые опасны для людей. Такие добавки могут также испортить качество вашего компоста.

  • Не имеете внутреннего контейнера для сбора отходов.

Удобный контейнер для кухонных остатков поможет вам лучше контролировать, что вы добавляете в компост. Если волнуетесь о запахе – выбирайте модели с угольными фильтрами.

За компостным контейнером также следует ухаживать / Фото Freepik

  • Просто насыпаете остатки на кучу.

Когда вы просто выкладываете кухонные остатки в контейнер, это как приглашение для местных вредителей. Вместо этого копайте ямку внутри кучи, добавляйте отходы, а сверху засыпайте все сухим материалом – измельченным картоном, ветвями или листьями.

  • Не переворачиваете компост регулярно.

Теплый, застойный компост – идеальное место для гнездования грызунов. Переворачивайте компост минимум раз в месяц – это поможет лучше расщеплять остатки и сделает кучу менее привлекательной для незваных гостей.

  • Забываете закрывать контейнер

Каждый раз после добавления новых остатков плотно закрывайте крышку. Открытая урна – открытый ужин для вредителей.

  • Компостный контейнер стоит прямо на земле.

Рассмотрите вариант урны на ножках или установите сетку с маленькими отверстиями снизу. Это поможет предотвратить проникновение животных из-под земли.

Кстати, следить за тем, что попадает в компостный контейнер, крайне важно, ведь не все продукты для этого подходят. К примеру, многие неправильно утилизируют чайные пакетики.