Впервые Чарльз был здесь 56 лет назад: как изменился Овальный кабинет и что из него сделал Трамп

Британский монарх Чарльз III находится с официальным визитом в США. На фоне этой поездки британские медиа обратили внимание на символическую деталь: три встречи Чарльза с президентами США, состоявшиеся с интервалом в более чем полвека, и то, как за это время изменился Овальный кабинет.

Что известно о визитах Чарльза III?

Король Чарльз III посещал Белый дом трижды:

в 1970 году – во время встречи с Ричардом Никсоном,

в 2015 году – во время встречи с Бараком Обамой,

в 2026 году – во время нынешнего визита, где он встретился с Дональдом Трампом.

Эти три встречи охватывают 56 лет истории – и одновременно демонстрируют изменения не только в политике, но и в символическом центре американской власти.

Как изменился Овальный кабинет?

Журналисты британского издания опубликовали коллаж из трех фотографий, на которых Чарльз изображен вместе с президентами в разные годы. За это время Овальный кабинет сохранил общую структуру и узнаваемый стиль, но менял декор, цветовую гамму и детали интерьера в зависимости от администрации.

Президентство Ричарда Никсона

На снимке 1970 года пространство выглядит довольно сдержанно и даже немного холодно. В комнате минимум деталей: простые кресла, почти отсутствует декор, все выглядит функционально и официально. Это создает ощущение дистанции – будто главное здесь не люди, а сама институция власти.

Президентство Барака Обамы

Фото 2015 года со встречи с Бараком Обамой уже совсем другое по настроению. Кабинет становится теплее и более "живым". На фото мы видим лампы, картины, декоративные элементы, мягкие цвета. Пространство выглядит более обжитым, а сами участники – более расслабленными. Складывается впечатление открытости и диалога, будто это уже не только место для официальных решений, но и для общения.

Президентство Дональда Трампа

Самое свежее фото 2026 года, где Чарльз III встречается с Дональдом Трампом, демонстрирует еще одну трансформацию. Интерьер становится значительно пышнее: много золотых деталей, декора, выразительные акценты на камине и стенах. Пространство выглядит более насыщенным и даже немного демонстративным. В кадре также больше людей, что добавляет ощущение определенной "сценичности" – будто это уже не просто рабочая встреча, а событие, которое важно показать.

Интересная деталь, как отмечает Business Insider, после возвращения в Белый дом Дональд Трамп фактически пересобрал визуальный язык Овального кабинета под себя – и главный мотив здесь очевиден: золото. Даже традиционные детали интерьера, например камин или карнизы, получили выразительный золотой акцент. В результате сдержанный классический кабинет меняется на пространство, где доминирует целая коллекция блестящих декоративных объектов.

Что известно о визите британского монарха в США?

Визит Чарльза III начался 27 апреля в Вашингтоне. В программе:

встречи с американским руководством

поездки в Нью-Йорк и Вирджинию

выступление перед обеими палатами Конгресса.

28 апреля король обратился к законодателям и подчеркнул важность поддержки Украины. После завершения американской части тура Чарльз III отправится на Бермудские острова – он станет первым британским монархом, который посетит эту заморскую территорию.