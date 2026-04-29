28 апреля 2026 года во время государственного ужина в Белом доме король Чарльз III вручил президенту США Дональду Трампу необычный исторический подарок, а именно латунный колокол, который когда-то принадлежал британской подводной лодке времен Второй мировой войны, известной как HMS Trump. 24 Канал рассказывает о самых интересных деталях, со ссылкой на New York Post.

В чем особенность подарка, который подарил Чарльз III Дональду Трампу в Белом доме?

На колоколе выгравировано имя "Trump" и 1944 год – время, когда судно покинуло британскую верфь и отправилось на службу. По словам монарха, этот артефакт играл важную роль в военных операциях в Тихом океане. Чарльз III назвал подарок личным жестом и символом исторической связи между двумя странами, подчеркнув, что он должен напоминать об общем прошлом и дружеских отношениях США и Великобритании.

Пусть это будет свидетельством общей истории и блестящего будущего нашей нации,

– сказал Чарльз III в своей речи.

Латунный колокол / фото Getty

Во время своего выступления король также пошутил о длительном сотрудничестве между государствами и вспомнил, что даже в сложные моменты страны оставались союзниками. Он добавил, что если возникнет потребность в контакте, "достаточно просто позвонить". Подарок был представлен во время торжественного приема, организованного в рамках государственного визита, где присутствовали политики, бизнес-лидеры и чиновники обеих стран.

Какие еще подарки получил Дональд Трамп?

Также король Чарльз III вручил президенту США Дональду Трампу оформленную в рамку премиальную копию дизайнерских чертежей 1879 года к столу Resolute Desk. Этот стол является одним из самых известных символов американского президентства и расположен в Овальном кабинете.

Стол Resolute Desk / фото Getty

Его история связана с британским кораблем HMS Resolute, древесина которого была использована для изготовления стола как жест дружбы между Великобританией и США. Впоследствии королева Виктория передала готовое изделие американскому президенту, и с тех пор он стал неотъемлемой частью политической истории США.

Что получила Мелания Трамп?

Первая леди Мелания Трамп также получила подарок от королевы Камиллы, пишет People. Это была брошь британского дизайна, созданная мастерицей, связанной с фондом King's Trust. Украшение имеет символическое значение, поскольку отражает поддержку британского ремесленничества и молодых дизайнеров, которых поддерживает королевская семья.

Что подарила американская сторона?

В ответ Мелания Трамп подготовила подарки и для королевы Камиллы. Она передала набор серебряных чайных ложек в традиционном англо-американском стиле, а также мед из Белого дома.

Зато Дональд Трамп передал королю Чарльзу III роскошно оформленную копию исторического письма Джона Адамса к Джону Джею, датированного 1785 годом. В этом документе Адамс описывает свои впечатления от аудиенции у короля Георга III, когда тот принял его как первого американского посла в Великобритании и фактически признал новые дипломатические отношения между двумя странами.

Для написания материала использовались тексты из New York Post и People.

