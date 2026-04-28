Что известно о депортации украинцев из регионов Польши и почему тогдашняя польская власть прибегла к таким жестоким действиям, объясняют в Украинском институте национальной памяти.

Как началась операция "Висла" для украинцев?

"Висла" стала масштабной военно-политической операцией польской коммунистической власти, которую объясняли в то время якобы борьбой против подразделений УПА.

Зато на деле это все превратилось в принудительное выселение украинцев из юго-восточных регионов Польши, например Лемковщина, Холмщина и тому подобное.

Поводом для проведения операции якобы стало убийство вице-министра обороны Польши Кароля Сверчевского. Но из документов известно, что на самом деле подготовка продолжалась еще с 1946 года, то есть за год до событий.

Сначала план должен был называться специальной операцией "Восток", что кроме депортации предусматривала еще и боевые действия против УПА. Но впоследствии операцию переименовали в "Висла".

Всего для проведения операции была создана специальная оперативная группа, которая насчитывала около 21 тысячи военных.

В течение нескольких месяцев (до 29 июля того же года) они вывозили украинское население на север и запад Польши. И расселяли людей преимущественно малыми группами для того, чтобы те быстрее ассимилировались.

Как происходило выселение украинцев / Фото из книги "Польша и Украина в 30 – 40 годах XX века. Документы из архивов специальных служб. Том 5. Акция "ВИСЛА" - Варшава – Киев, 2006.

Без жестокости также не обошлось, ведь военные уничтожали жилье украинцев, разрушали церкви, арестовывали людей и отправляли в лагерь в Явожни.

А конечным решением этой операции стало решение решением решением о том, что от 27 августа 1949 года украинцы были лишены на законном уровне прав на хозяйство и оставленное имущество на тех землях.

Заметьте! В тот период с родных земель польским властям удалось выселить до 150 тысяч украинцев.

Почему операция не обошлась без Москвы?

Как сообщают в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, еще осенью 1946 года Стефан Моссор, который возглавлял оперативную группу "Жешув" при выселении украинцев из Польши в Советский Союз, обратился с ходатайством о выселении украинского населения еще и с земель, которые они получили от Германии.

Аргументировал он это тем, что пока на польской территории живут украинцы, то пока будет продолжаться поддержка отрядов УПА. Были попытки жителей Лемковщины повлиять на это: они даже обращались к польским властям, отмечая, что за эту землю погибло много сыновей Лемковщины. Но решение было окончательным и даже подкрепленным впоследствии из Москвы.

Как известно, в фондах Музея войны сохраняется даже артефакт из периода операции. Речь идет о сапогах Степана Стебельского ("Хрен"), которые он оставил еще до прорыва его сотни на территорию УССР у сестры связного УПА Евгения Собко в городе Загорье, что на Лемковщине. Мужчина за этими сапогами так и не вернулся.



Вид сапог, которые после "Вислы" так и не попали к владельцу обратно / Фото из Национального музея истории Украины во Второй мировой войне

Всего в 1990 году это преступление коммунистического режима было осуждено Сенатом Республики Польша. А в начале 2000-х сапоги Степана Стебельского были возвращены в Украину.

