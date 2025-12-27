Забудьте о холоде навсегда: что стоит положить на подоконник, чтобы не было сквозняков
- Для утепления дома рекомендуется использовать термобарьеры из мягких валиков, наполненных сухой солью или песком.
- Валики эффективнее поролоновых лент, поскольку не пересыхают, не крошатся и могут использоваться многократно.
С наступлением холодов во многих квартирах становятся заметными так называемые "тепловые потери". Даже современные окна и двери могут пропускать холод из-за изношенных уплотнителей или микрощелей между рамой и подоконником.
Впрочем, чтобы сохранить тепло в доме, не обязательно прибегать к дорогостоящему ремонту. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на The Spruce.
Как эффективно утеплить дом?
Суть метода заключается в создании так называемого термобарьера – мягкого валика, наполненного сухим материалом. Такая конструкция не только перекрывает доступ холодного воздуха, но и удерживает тепловую прослойку и поглощает лишнюю влагу.
Для утепления понадобится:
- крупная каменная соль или сухой песок,
- плотная ткань – лен, байка или даже старые джинсы.
Наполнитель рекомендуют предварительно хорошо просушить на сковородке или в духовке, чтобы убрать лишнюю влагу. После этого из ткани сшивают длинные узкие мешочки по размеру подоконника или дверного порога и плотно наполняют их, оставляя валик гибким.
Специалисты отмечают, что соль работает как естественный аккумулятор тепла и одновременно поглотитель конденсата, который часто вызывает появление плесени на подоконниках.
Как эффективно утеплить подоконник зимой / Фото Unsplash
В чем преимущество этого метода?
В отличие от поролоновых лент или клейких утеплителей, такие валики не пересыхают, не крошатся и могут использоваться не один сезон. Таким образом, обычные подручные материалы помогают эффективно утеплить жилище зимой без лишних затрат и вреда для интерьера.
Как отмечает Home Building, также можно использовать тепловые шторы и жалюзи – один из лучших способов утепления окон. Такие элементы интерьера выполняют не только декоративную функцию, но и создают дополнительный изоляционный слой между холодным стеклом и теплым воздухом в помещении.
Как бюджетно утеплить дом?
- Уплотнители для окон – один из самых простых способов уменьшить потери тепла. Даже небольшие щели между рамой и стеклом пропускают холодный воздух, поэтому резиновые или поролоновые уплотнители легко наклеить самостоятельно, а стоят они копейки.
- Фольга и теплоизоляционные панели – рулон фольгированного утеплителя за батареями возвращает тепло в комнату. Дешевое и эффективное решение (от 50 гривен).