Как сэкономить кондиционер во время стирки: простой лайфхак с салфетками
Чтобы белье имело хороший и свежий запах, во время стирки используют кондиционер. Однако для действительно хорошего эффекта его нужно немало.
Как сэкономить кондиционер и использовать его с умом, чтобы вещи имели приятный запах как можно дольше, рассказывает 24 Канал.
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Как сэкономить кондиционер
Чтобы не тратить много кондиционера во время стирки, а белье сохраняло свежий аромат как можно дольше, можно воспользоваться лайфхаком с целлюлозными салфетками.
Одну такую салфетку следует разрезать на небольшие прямоугольные кусочки и сложить в контейнер с крышкой.
Далее туда следует налить два колпачка кондиционера и оставить салфетки на ночь, чтобы они хорошо пропитались.
Как экономить кондиционер: смотрите видео
После этого их можно использовать для стирки, кладя по 2 салфетки в барабан.
Так, расход кондиционера будет совсем минимальным, а белье будет пахнуть взамен интенсивнее.
Кстати, после стирки те же салфетки можно положить обратно в контейнер, чтобы они продолжили впитывать кондиционер. Их можно будет повторно использовать во время следующей процедуры.