Как избавиться от травы на грядках: простые способы защитить сад от нежелательной растительности

Пышная зеленая трава – прекрасное дополнение к вашему газону, но совсем не там, где растут цветы или овощи. Когда трава начинает появляться на грядках, она не только портит вид участка, но и отбирает воду и питательные вещества у нужных растений.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, к счастью, существует несколько эффективных способов предотвратить нежелательный рост травы. Проверенные советы, как держать траву под контролем и защитить ваши клумбы, рассказываем дальше.

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Как защитить грядки от травы?

Мульча

Один из самых эффективных способов не допустить прорастания травы на клумбах – использование мульчи. Она блокирует доступ солнечного света к семенам травы. Достаточно нанести слой мульчи толщиной около 7,5 сантиметров и каждый год обновлять его. Для мульчирования подойдут измельченные листья, сухая трава, солома или древесная щепа.

Регулярное удаление травы вручную

Для небольших участков простое удаление травы руками дает мгновенный результат. Лучше поливать почву перед прополкой – так будет легче выдернуть траву вместе с корнем. Для более сложных случаев понадобится садовый нож или специальные инструменты для прополки. На больших участках можно использовать лопату для полного удаления травы с корнями.

Трава уместна не везде / Фото Freepik

Самодельные спреи от травы

Чтобы точечно избавиться от отдельных участков травы, можно использовать простые спреи на основе уксуса. Важно обрабатывать только нежелательную траву, чтобы не повредить другие растения. Это удобный способ для обработки труднодоступных мест.

Правильный выбор сорта травы

Некоторые виды травы очень быстро распространяются через корневища и трудно поддаются контролю. Если на вашем участке растет такая трава, важно тщательно удалять корневую систему или применять глубокие барьеры, чтобы не допустить распространения травы на клумбы.

Бордюры и кромки против расползания травы

Чтобы предотвратить проникновение травы на грядки, стоит установить бордюры или ограничители. Металлические или пластиковые бордюры, углубленные в почву на 10 сантиметров, помогут остановить корневища травы. Если нужно более эстетичное решение – можно оформить кромку клумбы камнями или кирпичами, создав четкую границу между газоном и цветником.

К слову, перекапывание – не всегда хороший способ избавиться от нежелательной растительности. Есть более простые методы ухода за садом.