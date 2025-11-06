Выбросьте хлорку: какое секретное средство очистит швы между плиткой за секунды

Грязные или потемневшие швы между плиткой могут испортить вид даже самой чистой ванной или кухни. В социальных сетях набирают популярность советы по быстрой очистке затирки подручными средствами – и некоторые из них действительно эффективны.

Как безопасно вернуть швам опрятный вид – расскажет 24 Канал со ссылкой на The Kitchn.

Как отчистить швы между плиткой?

Пищевая сода + уксус

Это самая популярная "домашняя химия". Смешайте соду с небольшим количеством воды до пасты. Нанесите на швы. Сбрызните уксусом или раствором уксуса с водой. После реакции потрите щеткой и смойте водой. Сода действует как абразив, а уксус растворяет жировые и мыльные отложения.

Зубная паста

Обычная белая паста содержит мягкие абразивы и хорошо выводит поверхностные загрязнения. Нанесите пасту на швы. Почистите старой зубной щеткой. Протрите влажной губкой.



Как отчистить швы между плиткой / Фото Unsplash

Перекись водорода + сода (для сильной грязи)

Если швы пожелтели или почернели, поможет более "действенная химия". Смешайте соду с перекисью в пропорции 2:1. Нанесите на 10 – 15 минут. Почистите щеткой и смойте. Перекись имеет легкий отбеливающий эффект и дезинфицирует.

Пары из пароочистителя

Профессиональные клининговые компании советуют использовать парогенератор – он размягчает застарелые отложения и удаляет бактерии. Этот метод особенно эффективен на кухонной плитке возле плиты.

Что делать нельзя?

The New York Times пишет, что использовать хлорку на цветных швах не стоит, ведь она может их обесцветить. Также не рекомендовано чистить швы металлическими щетками – это разрушает структуру затирки.

