Викиньте хлорку: який секретний засіб очистить шви між плиткою за секунди

Брудні або потемнілі шви між плиткою можуть зіпсувати вигляд навіть найчистішої ванної чи кухні. У соціальних мережах набирають популярності поради щодо швидкого очищення затірки підручними засобами – і деякі з них справді ефективні.

Як безпечно повернути швам охайний вигляд – розкаже 24 Канал з посиланням на The Kitchn.

Дивіться також Знають лише досвідчені домогосподарки: навіщо заливати миючим злив у листопаді

Як відчистити шви між плиткою?

Харчова сода + оцет

Це найпопулярніша "домашня хімія". Змішайте соду з невеликою кількістю води до пасти. Нанесіть на шви. Побризкайте оцтом або розчином оцту з водою. Після реакції потріть щіткою та змийте водою. Сода діє як абразив, а оцет розчиняє жирові та мильні відкладення.

Зубна паста

Звичайна біла паста містить м'які абразиви й добре виводить поверхневі забруднення. Нанесіть пасту на шви. Почистіть старою зубною щіткою. Протріть вологою губкою.



Як відчистити шви між плиткою / Фото Unsplash

Перекис водню + сода (для сильного бруду)

Якщо шви пожовкли або почорніли, допоможе більш «дієва хімія». Змішайте соду з перекисом у пропорції 2:1. Нанесіть на 10 – 15 хвилин. Почистіть щіткою та змийте. Перекис має легкий відбілювальний ефект та дезінфікує.

Пари з пароочисника

Професійні клінінгові компанії радять використовувати парогенератор – він розм'якшує застарілі відкладення і видаляє бактерії. Цей метод особливо ефективний на кухонній плитці біля плити.

Що робити не можна?

The New York Times пише, що використовувати хлорку на кольорових швах не варто, адже вона може їх знебарвити. Також не рекомендовано чистити шви металевими щітками – це руйнує структуру затірки.

Який дешевий засіб відмиє плитку за секунди?