Навіщо у листопаді виливати невелику кількість засобу для миття посуду в каналізацію або кухонну раковину – розкаже 24 Канал з посиланням на Express.co.

Навіщо це робити?

У холодні місяці жири та залишки мийних засобів у каналізаційних трубах швидко застигають і накопичуються. Вода охолоджується, і все, що змивається в раковину – олія, мило, залишки їжі – перетворюється на липкий наліт, який згодом стає жировою пробкою. Саме тому листопад – "критичний період", коли фахівці радять провести профілактику перед морозами.

Як пише Quora, засіб для миття посуду містить компоненти, що розщеплюють жири та залишки органіки, роблячи проходження води легшим. Його радять заливати у стік разом з гарячою водою.



Навіщо заливати миючим злив у листопаді / Фото Unsplash

Як правильно це зробити:

Налити у злив пів склянки засобу для миття посуду. Через 5 – 10 хвилин пролити окропом (1 – 2 літри). Повторити процедуру раз на місяць взимку, а листопад – старт профілактики.

Чому саме листопад?

У листопаді починаються перші заморозки і труби швидше охолоджуються. У святковий сезон (грудень – січень) люди частіше готують і зливають у каналізацію жирні залишки. Багато домогосподарств саме в кінці осені стикаються з першими засорами.

Важливо! Фахівці нагадують: ніколи не зливати жир або олію безпосередньо в стік. Мийний засіб – лише профілактика, а не спосіб утилізації олії.

