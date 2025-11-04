Зачем в ноябре выливать небольшое количество средства для мытья посуды в канализацию или кухонную раковину – расскажет 24 Канал со ссылкой на Express.co.

Зачем это делать?

В холодные месяцы жиры и остатки моющих средств в канализационных трубах быстро застывают и накапливаются. Вода охлаждается, и все, что смывается в раковину – масло, мыло, остатки пищи – превращается в липкий налет, который впоследствии становится жировой пробкой. Именно поэтому ноябрь – "критический период", когда специалисты советуют провести профилактику перед морозами.

Как пишет Quora, средство для мытья посуды содержит компоненты, что расщепляют жиры и остатки органики, делая прохождение воды более легким. Его советуют заливать в сток вместе с горячей водой.



Зачем заливать моющим слив в ноябре / Фото Unsplash

Как правильно это сделать:

Налить в слив полстакана средства для мытья посуды. Через 5 – 10 минут пролить кипятком (1 – 2 литра). Повторить процедуру раз в месяц зимой, а ноябрь – старт профилактики.

Почему именно ноябрь?

В ноябре начинаются первые заморозки и трубы быстрее охлаждаются. В праздничный сезон (декабрь – январь) люди чаще готовят и сливают в канализацию жирные остатки. Многие домохозяйства именно в конце осени сталкиваются с первыми засорами.

Важно! Специалисты напоминают: никогда не сливать жир или масло непосредственно в сток. Моющее средство – лишь профилактика, а не способ утилизации масла.

