Зачем в ноябре выливать небольшое количество средства для мытья посуды в канализацию или кухонную раковину – расскажет 24 Канал со ссылкой на Express.co.
Зачем это делать?
В холодные месяцы жиры и остатки моющих средств в канализационных трубах быстро застывают и накапливаются. Вода охлаждается, и все, что смывается в раковину – масло, мыло, остатки пищи – превращается в липкий налет, который впоследствии становится жировой пробкой. Именно поэтому ноябрь – "критический период", когда специалисты советуют провести профилактику перед морозами.
Как пишет Quora, средство для мытья посуды содержит компоненты, что расщепляют жиры и остатки органики, делая прохождение воды более легким. Его советуют заливать в сток вместе с горячей водой.
Зачем заливать моющим слив в ноябре / Фото Unsplash
Как правильно это сделать:
- Налить в слив полстакана средства для мытья посуды.
- Через 5 – 10 минут пролить кипятком (1 – 2 литра).
- Повторить процедуру раз в месяц зимой, а ноябрь – старт профилактики.
Почему именно ноябрь?
В ноябре начинаются первые заморозки и трубы быстрее охлаждаются. В праздничный сезон (декабрь – январь) люди чаще готовят и сливают в канализацию жирные остатки. Многие домохозяйства именно в конце осени сталкиваются с первыми засорами.
Важно! Специалисты напоминают: никогда не сливать жир или масло непосредственно в сток. Моющее средство – лишь профилактика, а не способ утилизации масла.
Сантехник признался, как сэкономить тысячи гривен перед морозами?
- Сантехник Дэнни Реддик советует слить воду со всех внешних линий и перекрыть ее подачу, чтобы избежать повреждения труб во время морозов.
- Он рекомендует отсоединить и хранить шланги внутри помещения, а также закрыть внутренний клапан и открыть внешний кран для избежания давления.