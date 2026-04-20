Даже если скотч "въелся" в пластик: как легко убрать липкость с окон

После зимы на пластиковых окнах часто остаются липкие следы от скотча. Они быстро накапливают пыль и грязь, а попытки удалить их механически могут повредить поверхность.

К счастью, издание Windows Canada знает действенные способы, которые помогут быстро и эффективно очистить пластик от клея.

Смотрите также Украинка до неузнаваемости переделала старенький диван: результат шокирует

Как очистить следы старого скотча?

Чтобы безопасно очистить пластик, важно сначала размягчить клей, а уже потом убрать его остатки. Самый простой способ – использовать:

масло,

вазелин,

жирный крем.

Средство наносят на ватный диск, прикладывают к загрязнению на 10 – 15 минут и аккуратно вытирают. Жир растворяет клей, не повреждая поверхность.

Также эффективно работает спирт или обычная водка. Достаточно протереть след смоченным ватным диском – клей быстро растворяется, особенно если он еще не успел глубоко въесться в пластик.

Как очистить следы старого скотча

Что делать, если липкие пятна застарелые?

Для остаточных пятен The Kitchn советуют использовать столовый уксус 9% или универсальные средства для стекла. Они помогают полностью убрать липкость и вернуть окнам чистый вид. Если клей держится крепко, его можно предварительно нагреть феном в течение 30 – 40 секунд. После этого он станет более мягким и легко снимется салфеткой.

В то же время специалисты не советуют использовать агрессивные растворители, такие как ацетон или бензин, а также металлические губки или ножи. Они могут повредить пластик и оставить заметные следы. Чем быстрее очистить клей, тем легче это сделать без вреда для поверхности.

Что поможет легко помыть окна?