Об этом мало кто знает: функция посудомоечной машины, которая помогает легко мыть бокалы

Владельцы посудомоечных машин знают, что помыть в ней бокалы не так и просто. Поэтому многие предпочитают мыть их вручную, но посудомойки имеют секретную функцию, которая значительно облегчает эту задачу.

Как легко помыть бокалы в посудомойке – сообщает 24 Канал со ссылкой на @trineroed_.

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"Секретная" функция посудомойки

Блогерша заметила, что многие сталкиваются с проблемой, что мыть бокалы в посудомойке очень неудобно. Особенно говорится о тех, которые имеют высокую ножку.

В таких случаях посудомойка просто не закрывается, ведь ножка бокала высоковата. Однако посудомоечные машины имеют несколько уровней и верхнюю полку можно просто переставить ниже.

Как помыть бокалы в посудомойке: смотрите видео



Верхняя корзина посудомойки предназначена именно для деликатного мытья и легкой посуды. Хотя возможность регулировки корзины и способ ее установки зависят от модели, но иногда изменить уровень можно, взявшись за ручки. Когда вы нажмете на них, то его полку можно полностью вытянуть.

К слову, этот лайфхак шокировал пользователей сети. Многие не знали, что корзину посудомойки можно регулировать, а некоторые – даже пошли проверять, имеет ли их техника такую опцию.

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