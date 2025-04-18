Понадобится масло и чашка: лайфхак, который поможет идеально заточить кухонный нож

Если кухонные ножи дома больше давят продукты, чем режут, и даже сочный помидор становится для них непосильной задачей – не спешите бежать в мастерскую или покупать новые.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, есть простой способ вернуть лезвиям остроту, не выходя из кухни. И все, что для этого нужно, – обычная керамическая чашка. Как их наточить, рассказываем далее.

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Помидор как тест на остроту

Тест помидор против ножа – классика кухонной проверки. Если лезвие не прорезает мякоть, а только ее давит – значит, нож уже давно нуждается в заточке.

Чтобы упростить эту процедуру существует лайфхак: можно использовать дно обычной керамической кружки как импровизированный точильный инструмент. Его неглазурованная основа похожа по свойствам на керамические точильные стержни. Проводя лезвием под углом примерно 20° вдоль этой поверхности, можно вернуть ножу способность резать – и даже помидоры.

При чем здесь масло

В попытке усовершенствовать метод, некоторые энтузиасты добавляют на дно чашки сливочное масло или воду. По аналогии с профессиональными точильными системами, жидкость уменьшает трение и предотвращает перегрев лезвия. Теоретически это может продлить срок службы ножа.

Острый нож легко будет разрезать помидор / Фото Freepik

Однако, по словам экспертов, на самом деле экспериментально сильной разницы при заточке с водой или маслом незаметно. В обоих случаях после нескольких минут работы ножи смогли справиться с нарезанием помидора значительно лучше.

Как правильно точить нож чашкой

Первым шагом выберите керамическую чашку с неглазурованным дном. По желанию, добавьте каплю воды или масла.

Далее держите лезвие под углом примерно 20°. Медленно проведите лезвием по основанию чашки 10 – 20 раз с каждой стороны.

Когда закончите, протрите лезвие перед использованием, во избежание попадания остатков на продукты.

Кстати, чтобы ножи служили долго, их также следует правильно хранить. К примеру, для этого можно сделать своими руками подставку буквально за 0 гривен.