Как не замерзнуть при минус 20 градусов: опыт Гренландии, который поможет Украине
- Дома в Гренландии отапливаются дизельными или масляными печами, имеют мощную изоляцию.
- Гренландия работает над энергетической независимостью, развивая гидроэнергетику и исследуя геотермальные источники.
Более 80 процентов территории Гренландии занимает ледниковый щит, поэтому почти вся центральная часть страны находится в морозе. Люди живут преимущественно вдоль побережья, где менее холодно. Зимой температура воздуха обычно составляет минус 20 градусов.
Современные дома в Гренландии строится с учетом специфических климатических условий, пишет "Радио Трек".
Смотрите также Опыт японцев, что понадобится украинцам: как согреться дома без центрального отопления
Как строят и отапливают дома в Гренландии?
Частные дома преимущественно отапливаются дизельными или масляными печами, ведь электроотопление дорого стоит.
По конструкции это типичный дом около 70 квадратных метров, стоящий на сваях, чтобы не касаться вечной мерзлоты. Стены и крыша имеют мощную изоляцию, а яркий цвет фасада помогает психологически противостоять полярной темноте. Строительные материалы в основном импортные, что делает строительство дорогим.
Городские квартиры в столице – Нууку – часто централизованно отапливаются дизельными котельными. Очереди на жилье здесь длинные – иногда до 15 – 17 лет.
В условиях Арктики эффективная изоляция не роскошь, а необходимость: она уменьшает расход топлива и удерживает тепло.
Дома на сваях уязвимы к холоду снизу, поэтому полы утепляют толстыми слоями минеральной ваты или полистирола (30 – 40 сантиметров).
Подпольное пространство закрывают специальными щитами, во избежание продувания и наметов. Стены делают "пирогом" из слоев теплоизоляции до 50 сантиметров, крышу тоже утепляют, поскольку до 30% тепла теряется через нее. Яркий цвет фасада отражает солнечный свет и немного прогревает дом пассивно.
Каковы дома в Гренландии / Фото из открытых источников
Основные проблемы, с которыми сталкивается Гренландия, напоминают украинские реалии: высокая стоимость импортного топлива и материалов, зависимость от одного вида отопления и недостаток доступного жилья.
Сегодня Гренландия пытается стать энергетически независимой, развивая гидроэнергетику и исследуя геотермальные источники.
Как гренландцы согреваются дома?
Downlite пишет, что из-за удаленного расположения Гренландии и высоких затрат на импорт, предпочтение отдается долговечным, качественным вещам. Это касается и постели: инвестирование в прочные одеяла с высококачественным пухом или подушки обеспечивает тепло и долгий срок службы.
Чему мы можем научиться у Гренландии:
Многослойность: ключ к теплу: слои постельного белья так же эффективны, как и слои одежды. Начните с дышащей простыни, добавляйте одеяло на все сезоны и более тяжелое, более теплое одеяло сверху при необходимости.
Материалы имеют значение: пух и синтетические заменители сохраняют тепло, регулируют температуру тела и отводят влагу.
Изоляция спальни: даже если у вас нет: даже если у вас нет арктических морозов, простые меры, как уплотнение окон, использование термоштор, помогут сохранить тепло.
Подушки для комфорта: правильная подушка поддерживает шею и голову, удерживая тепло без перегрева.
Как греются в Канаде в сильные морозы?
Канада известна холодными зимами, где температура часто падает до -30... – 50 градусов. Местные жители знают, как выживать в мороз. Нынешняя зима в Украине многих застала врасплох, поэтому можно воспользоваться опытом канадцев.
Как согреться в сильный мороз:
- Двойные штаны: плотные леггинсы под теплые штаны или джоггеры.
- Водонепроницаемая обувь: для сильного мороза: для сильного мороза, во избежание обморожения, с возможностью носить толстые носки.
- Электрическое одеяло: помогает согреться в постели: помогает согреться в постели.
- Грелки для рук: пакеты с "волшебным песком: пакеты с "волшебным песком", дающие тепло на 6 – 7 часов.
- Термокружка: сохраняет чай или кофе горячими благодаря двойным стенкам из нержавеющей стали.