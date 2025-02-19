Обеспечит конфиденциальность: бюджетное решение, которое улучшит ваше металлическое ограждение

Металлические ограждения являются отличным способом оградить территорию, защищая ее от нежелательных объектов, животных и посторонних людей. Однако такие конструкции не обеспечивают конфиденциальности, поскольку сетка остается полностью прозрачной.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, если вы ищете доступный способ скрыть свой участок от любопытных взглядов, стоит рассмотреть защитные покрытия. Что это такое и как ими воспользоваться, рассказываем далее.

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Что такое защитное покрытие

Защитное покрытие, которое также называют экраном или тканью для ограждения, является гибким текстильным материалом, обычно изготавливаемым из полиэтилена высокой плотности или винила.

Оно помогает создать барьер между вашим двором и внешней средой, а также служит бюджетным вариантом для повышения конфиденциальности.

Как выбрать защитный экран для своего ограждения

Защитные экраны бывают разных цветов и размеров, а также имеют защиту от атмосферных воздействий и ультрафиолетового излучения.

Как выглядит защитный экран: смотрите видео

Перед тем как приобрести экран, необходимо:

Точно измерить размеры ограждения, чтобы не купить полотно слишком малого размера.

Учесть возможные недостатки: ткань может быть полупрозрачной, выгорать на солнце или терять внешний вид из-за погодных условий.

Как закрепить защитное покрытие на металлическом ограждении

Чтобы закрепить экран, начните с верхнего правого угла ограждения. Закрепите конец экрана к боковой рейке с помощью кабельных стяжек. Повторите процедуру для верхней и нижней части ограждения.

Если нужно увеличить высоту ограждения, можно прикрепить Т-образные столбы к верхней части конструкции и закрепить экран на них. Также можно использовать альтернативные материалы, например водонепроницаемые внешние ковры с трендовыми цветами и узорами или полиэтиленовые тенты, которые не пропускают воздух.