Не грейте дом "вхолостую": какая малая деталь поможет эффективно обогреть квартиру
- Полезный лайфхак для сохранения тепла зимой - нагрев кирпича, который затем отдает тепло в комнате, работая как примитивный "аккумулятор".
- Для эффективного обогрева дома рекомендуется использовать мягкие текстуры, толстые шторы, теплое освещение и правильно располагать мебель.
Во время холодов и отключений электроэнергии из-за российских обстрелов украинцы все чаще ищут способы сохранить тепло в домах и не тратить ресурсы зря. Один из простых и эффективных лайфхаков – использование обычного кирпича как накопителя тепла.
Этим лайфхаком поделились пользователи сети под сообщением @oleksii_r1 в Threads, передает 24 Канал.
При чем здесь кирпич?
Суть метода заключается в том, что кирпич предварительно нагревают – на газовой плите, возле буржуйки или другого безопасного источника тепла, а затем переносят в комнату. Благодаря своей плотной структуре кирпич долго удерживает тепло и постепенно отдает его в воздух, работая как примитивный, но действенный "аккумулятор".
Такой способ позволяет не греть помещение "вхолостую", когда тепло быстро исчезает после выключения обогревателя или плиты. Нагретый кирпич может поддерживать комфортную температуру в небольшой комнате или хижине в течение нескольких часов.
Важно! По данным The Conversation, Всемирная организация здравоохранения советует поддерживать минимум +18 градусов в помещении. Более низкие температуры могут вредить здоровью. В частности:
При холодных условиях организм пытается сохранить тепло, из-за чего сужаются кровеносные сосуды. Это повышает артериальное давление и создает дополнительную нагрузку на сердце, увеличивая риск инфарктов и инсультов. Кроме этого, холодный воздух негативно влияет на дыхательную систему: раздражает слизистые оболочки, способствует обострению астмы, бронхитов и повышает вероятность развития пневмонии.
Как это правильно делать?
Специалисты советуют придерживаться правил безопасности:
- нагревать кирпичи постепенно, не доводить до чрезмерно высоких температур,
- ставить его только на негорючую поверхность.
Для большего эффекта кирпич можно завернуть в полотенце или плотную ткань – так тепло будет отдаваться медленнее.
Какая малая деталь поможет эффективно обогреть квартиру / Фото Unsplash
Как сделать дом теплее с помощью интерьера?
С наступлением холодов важно, чтобы дом оставался теплым и уютным. Мягкие текстуры, теплые цвета, продуманное освещение и натуральные материалы могут значительно повысить комфорт и создать ощущение тепла.
Что помогает согреть дом:
- Мягкие текстуры. Пледы, покрывала и подушки разных размеров делают комнату более уютной и "обнимают" жителей теплом.
- Шторы. Толстые ткани удерживают тепло внутри комнаты и одновременно уменьшают шум с улицы.
- Освещение. Теплые лампы, свечи и гирлянды создают атмосферу комфорта, а оттенки теплых тонов добавляют ощущение уюта.
- Расположение мебели. Диваны и кресла лучше ставить на расстоянии 30 – 40 сантиметров от радиаторов, чтобы тепло равномерно циркулировало и отопление работало эффективнее.