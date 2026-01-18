Не грейте дом "вхолостую": какая малая деталь поможет эффективно обогреть квартиру

Во время холодов и отключений электроэнергии из-за российских обстрелов украинцы все чаще ищут способы сохранить тепло в домах и не тратить ресурсы зря. Один из простых и эффективных лайфхаков – использование обычного кирпича как накопителя тепла.

Этим лайфхаком поделились пользователи сети под сообщением @oleksii_r1 в Threads, передает 24 Канал.

При чем здесь кирпич?

Суть метода заключается в том, что кирпич предварительно нагревают – на газовой плите, возле буржуйки или другого безопасного источника тепла, а затем переносят в комнату. Благодаря своей плотной структуре кирпич долго удерживает тепло и постепенно отдает его в воздух, работая как примитивный, но действенный "аккумулятор".

Такой способ позволяет не греть помещение "вхолостую", когда тепло быстро исчезает после выключения обогревателя или плиты. Нагретый кирпич может поддерживать комфортную температуру в небольшой комнате или хижине в течение нескольких часов.

Важно! По данным The Conversation, Всемирная организация здравоохранения советует поддерживать минимум +18 градусов в помещении. Более низкие температуры могут вредить здоровью. В частности:



При холодных условиях организм пытается сохранить тепло, из-за чего сужаются кровеносные сосуды. Это повышает артериальное давление и создает дополнительную нагрузку на сердце, увеличивая риск инфарктов и инсультов. Кроме этого, холодный воздух негативно влияет на дыхательную систему: раздражает слизистые оболочки, способствует обострению астмы, бронхитов и повышает вероятность развития пневмонии.

Как это правильно делать?

Специалисты советуют придерживаться правил безопасности:

нагревать кирпичи постепенно, не доводить до чрезмерно высоких температур,

ставить его только на негорючую поверхность.

Для большего эффекта кирпич можно завернуть в полотенце или плотную ткань – так тепло будет отдаваться медленнее.



Какая малая деталь поможет эффективно обогреть квартиру / Фото Unsplash

Как сделать дом теплее с помощью интерьера?

С наступлением холодов важно, чтобы дом оставался теплым и уютным. Мягкие текстуры, теплые цвета, продуманное освещение и натуральные материалы могут значительно повысить комфорт и создать ощущение тепла.

Что помогает согреть дом: