Как эффективно фильтровать воду в доме: доступные варианты

Вода – основа жизни, и ее качество напрямую влияет на здоровье человека. Однако даже из крана она не всегда является безопасной для потребления. В воде могут содержаться примеси, бактерии, тяжелые металлы, хлор, пестициды и другие вредные вещества, которые негативно влияют на организм.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, именно поэтому фильтрация питьевой воды – это не роскошь, а необходимость. Почему очистка воды важна, какие загрязнители могут в ней содержаться и какие системы фильтрации помогут обеспечить безопасность ежедневного потребления, рассказываем далее.

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Какие загрязнения могут содержаться в воде

В водопроводной воде иногда могут быть:

микроорганизмы (кишечная палочка, лямблии, норовирусы);

неорганические химические вещества (свинец, мышьяк, нитраты, нитриты);

органические химические вещества (атразин, глифосат, трихлорэтилен);

побочные продукты дезинфекции.

Эти вещества могут вызывать заболевания, раздражение кожи или ухудшение вкуса и запаха воды. Именно поэтому все больше людей выбирают бытовую фильтрацию.

Фильтры для всего дома: первая линия защиты

Такие системы охватывают все водоснабжение в доме и работают с помощью технологий активированного угля, ионного обмена или обратного осмоса, удаляя в разной степени и способом примеси из воды.

Однако здесь также важен баланс, ведь некоторые вещества в воде, например фторид, могут иметь пользу для здоровья, например, уменьшение кариеса.

Фильтры для душа: комфорт для чувствительной кожи

Высокое содержание хлора или жесткость воды может вызывать сухость, зуд или обострение дерматологических проблем. В таких случаях стоит рассмотреть фильтры для душа, задерживают вредные примеси.

Фильтры для конкретных кранов: точечная очистка питьевой воды

Такие фильтры идеальны для улучшения вкуса и качества питьевой воды на кухне. Однако некоторые из них, к примеру системы обратного осмоса, требуют электроэнергии, места под раковиной и сложной установки.

Есть несколько различных систем фильтрации воды / Фото Freepik

Выбрать фильтры для дома бывает непросто. Важно учесть плюсы и минусы популярных систем, чтобы найти лучшее решение.

Настольные кувшины: доступное решение для арендаторов

Для тех, кто не может установить фильтры стационарно, подойдут фильтры-кувшины. Однако не все они одинаково эффективны, поэтому важно внимательно изучать характеристики и отзывы. Также перед выбором стоит протестировать воду дома с помощью наборов для выявления примесей, чтобы понимать, какой фильтр искать.

Шары для ванны: мягкая вода без сложной установки

Это съемные фильтры, которые подвешиваются на кран в ванне. Они эффективно уменьшают содержание хлора и хлорамина – веществ, которые могут раздражать кожу.

Витамин С – безопасная альтернатива химическому дехлорированию

Фильтры с витамином С (аскорбиновая кислота или аскорбат натрия) безопаснее тех, содержащих серу. Они эффективно нейтрализуют хлор без образования кислотных побочных продуктов и не снижают уровень кислорода в воде. Это важно как для людей, так и для домашних животных или растений.