Стоит регулярно чистить: как вымыть бачок унитаза, чтобы предотвратить ржавчину и плесень

У большинства людей уборка туалета сводится к внешней чистке чаши, и бачок часто остается без внимания. Но на самом деле эта часть требует не меньшего внимания.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, чистый бачок обеспечивает гигиену, долговечность работы сантехники и предотвращает появление ржавчины, плесени и грибка. Как же его вымыть, рассказываем далее.

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Зачем чистить бачок унитаза

В бачке накапливается вода, которая затем сливается в чашу – именно поэтому важно, чтобы эта вода оставалась чистой.

Если бачок долго не чистить, в нем могут появиться осадок, плесень или даже ржавчина, которые со временем будут вредить механизмам.

Сантехники советуют чистить бачок минимум раз в месяц, а если у вас жесткая вода – даже чаще.

Как правильно почистить бачок унитаза

Подготовка. Сначала перекройте подачу воды (клапан обычно расположен у основания унитаза) и слейте воду из бачка. Поднимите крышку – бачок должен быть пустым. Если вода возвращается, проверьте, хорошо ли закручен клапан.

Нанесение моющего средства. Обработайте внутренние стенки бачка средством для ванной без содержания хлора. Оставьте на 5 минут, а затем осторожно пройдитесь щеткой по поверхности и вокруг деталей механизма. Для стойких пятен используйте смесь уксуса с водой.

Промывка. Включите подачу воды и несколько раз смойте, чтобы избавиться от остатков средства и уксуса.

При этом не используйте отбеливатель – он может повредить механизм бачка. А также если бачок имеет старые элементы или ржавый клапан, будьте осторожны – в таких случаях лучше обратиться к сантехнику.

К слову, унитаз никогда недостаточно мыть только снаружи. Чтобы очистить его изнутри, есть простые способы борьбы с налетом и ржавчиной.