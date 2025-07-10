Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, чистий бачок забезпечує гігієну, довговічність роботи сантехніки та запобігає появі іржі, цвілі й грибка. Як же його вимити, розповідаємо далі.

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Навіщо чистити бачок унітаза

У бачку накопичується вода, яка потім зливається в чашу – саме тому важливо, щоб ця вода залишалася чистою.

Якщо бачок довго не чистити, у ньому можуть з’явитися осад, пліснява чи навіть іржа, які з часом шкодитимуть механізмам.

Сантехніки радять чистити бачок щонайменше раз на місяць, а якщо у вас жорстка вода – навіть частіше.

Як правильно почистити бачок унітаза

Підготовка. Спочатку перекрийте подачу води (клапан зазвичай розташований біля основи унітаза) і злийте воду з бачка. Підніміть кришку – бачок повинен бути порожнім. Якщо вода повертається, перевірте, чи добре закручений клапан.

Нанесення мийного засобу. Обробіть внутрішні стінки бачка засобом для ванної без вмісту хлору. Залиште на 5 хвилин, а потім обережно пройдіться щіткою по поверхні та навколо деталей механізму. Для стійких плям використайте суміш оцту з водою.

Промивання. Увімкніть подачу води та кілька разів змийте, щоб позбутися залишків засобу та оцту.

Водночас не використовуйте відбілювач – він може пошкодити механізм бачка. А також якщо бачок має старі елементи або іржавий клапан, будьте обережні – у таких випадках краще звернутися до сантехніка.

До слова, унітаз ніколи недостатньо мити лише ззовні. Щоб очистити його зсередини, є прості способи боротьби з нальотом і іржею.