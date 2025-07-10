Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, чистый бачок обеспечивает гигиену, долговечность работы сантехники и предотвращает появление ржавчины, плесени и грибка. Как же его вымыть, рассказываем далее.

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Зачем чистить бачок унитаза

В бачке накапливается вода, которая затем сливается в чашу – именно поэтому важно, чтобы эта вода оставалась чистой.

Если бачок долго не чистить, в нем могут появиться осадок, плесень или даже ржавчина, которые со временем будут вредить механизмам.

Сантехники советуют чистить бачок минимум раз в месяц, а если у вас жесткая вода – даже чаще.

Как правильно почистить бачок унитаза

Подготовка. Сначала перекройте подачу воды (клапан обычно расположен у основания унитаза) и слейте воду из бачка. Поднимите крышку – бачок должен быть пустым. Если вода возвращается, проверьте, хорошо ли закручен клапан.

Нанесение моющего средства. Обработайте внутренние стенки бачка средством для ванной без содержания хлора. Оставьте на 5 минут, а затем осторожно пройдитесь щеткой по поверхности и вокруг деталей механизма. Для стойких пятен используйте смесь уксуса с водой.

Промывка. Включите подачу воды и несколько раз смойте, чтобы избавиться от остатков средства и уксуса.

При этом не используйте отбеливатель – он может повредить механизм бачка. А также если бачок имеет старые элементы или ржавый клапан, будьте осторожны – в таких случаях лучше обратиться к сантехнику.

К слову, унитаз никогда недостаточно мыть только снаружи. Чтобы очистить его изнутри, есть простые способы борьбы с налетом и ржавчиной.