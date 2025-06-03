Как надолго сохранить шторку для душа чистой: метод, который действительно работает

Поддерживать дом в чистоте – задача, которая не имеет конца. Даже если вы тщательно моете каждый уголок, все равно со временем все загрязняется.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, есть вещи, которые кажутся почти невозможными для ухода – например, шторки для душа. Они мгновенно снова покрываются пятнами, плесенью и водяными следами, как только вы заканчиваете уборку. Как сохранить их чистыми, рассказываем далее.

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Простой лайфхак для чистоты шторки в душе

Есть неожиданно простое, но действенное решение – стирать шторку в стиральной машине.

Просто положите ее в барабан стиральной машины, добавьте небольшое количество моющего средства и немного отбеливателя. Запустите деликатный режим с прохладной водой.

В результате занавес для душа будет чистым и не потребует особых усилий для мытья каждый раз.

Кстати, к стирке можно добавить несколько старых полотенец. Они действуют как мягкая щетка, помогая удалить накопления грязи и мыльного налета с поверхности шторы.

Этот метод хорошо подходит для пластиковых, виниловых и тканевых штор, устойчивых к средствам для стирки. Если же ваша шторка ярко раскрашена или имеет узор и не является устойчивой, стоит быть осторожными – можно испортить вид ткани.

К слову, шторка для душа – не единственная сложная для очистки вещь в ванной. Почистить душевую лейку также бывает непросто, если не знать о лайфхаке с уксусом.